【超溫馨】玩具沒了！小主人大哭　喵星人大方讓出令她轉哭為笑

當小孩遇上貓，到底會發生什麼事呢？ 早前，有網民在Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發布了一段影片，內容是女孩與貓爭玩具，由於玩具球被貓咪抱在懷裡，女孩竟然嘩嘩大哭，結果貓貓大方讓出玩具，令小主人重捨笑容。

媽媽一出來就看到這個情境......（影片截圖）

早前，在Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」有一段影片被網民瘋狂轉載，內容是小女孩跟貓咪搶玩具。上載影片的網民是小女孩「安咕」的媽媽，當時她看到剛睡醒的女兒突然放聲大哭，旁邊的貓咪「安寶」就抱著球悶悶不樂，媽媽不禁問道：「安寶搶妳的球子嗎？」

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媽媽嘗試用手觸碰安寶懷裡的玩具球，牠立即戒備起來，生怕玩具球被搶走。女兒安咕想伸手想拿走安寶的球，安寶馬上手腳並用把她推開，害她哭得更兇，不停跺腳──

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安寶原本也在鬧脾氣，不願別人亂碰牠的玩具球。結果，安咕大哭大鬧的情況讓牠吃了一驚，於是默默把球讓出。媽媽為安咕遞上玩具球後，她立即安靜下來，嘴角還帶著微笑，大團圓結局。

事後已經一起玩耍。（Facebook圖片）

安寶其實是前年10月被領養的虎斑貓，牠與安咕相處得非常好。當天安咕剛睡醒，才會鬧脾氣，不過事後已經和好如初一起玩耍。網民看完影片後，紛紛轉發和留言，指「傻眼貓咪」、「貓咪脾氣很好」、「貓咪最後還是讓步了」、「安寶好可愛」，不少網民都因為她們的互動而感到暖心。