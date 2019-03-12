腦癌女孩說想見狗狗　逾40警犬二話不說探訪打氣

一名小女孩近日被40多隻警犬包圍著，原來背後藏著窩心故事。 在美國有位7歲小女孩，早前被確診患腦腫瘤。她本身極喜歡狗狗，希望可以看到狗狗照片。於是她的父母便在網上替牠募集狗狗照，短時間內已收到大量慰問信件和狗狗照。在上周末，當地警方更帶著警犬去探小女孩，希望為她打氣。

Emma開心地與警犬合照，這會是她極難忘的一天。（facebook@Team Emma - Emmalovesdogs7）

罕見腦腫瘤 盼有正能量

這個窩心的故事，發生在美國威斯康辛州。Emma Mertens是一名非常喜歡狗狗的7歲小女孩，近日她被確診有腦腫瘤。她的家人都相當擔心，希望召集正能量為女兒打氣。而當地的警察，在上周六更窩心地帶著警犬來到她們家。由於狗隻數量很多，更要在Emma家門外排隊，相信這些心意，Emma已一一收到。

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浩浩蕩蕩的車隊，原來都是來探望Emma的。（facebook@Team Emma - Emmalovesdogs7）

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Emma在今年1月時被診斷，患上罕見的瀰漫型內因性腦橋神經膠細胞瘤（Diffuse Intrinsic Pontine Glioma，DIPG），這種罕見的腫瘤，令Emma要一再接受藥物與手術的治療。她的家人在網上募集狗狗相，希望能為Emma打氣。結果在短時間內，已收到超過75,000封慰問信和狗狗照片。雖然Emma家沒有養狗，但她們會經常接觸鄰居的狗狗，當Emma看到一張張狗狗照片後，她都會開懷地笑。

大家都來到Emma家為她打氣。（facebook@Team Emma - Emmalovesdogs7）

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從心底發出笑容

在上周末（3月9日），警局K9 Unit-Hartford Police Department的警員開著車子，來到了Emma的家門外。情況就像是要辦理大案件，但事實上他們卻執行著冬日裡最窩心的任務。

他們聯同35個警局，帶著接近40隻警犬，一同來到小女孩家，希望為她打氣。Emma看到一隻又一隻的警犬前來，都顯得十分開心，她撫摸著警犬，從心底發出的燦爛笑容。Emma的家人也在Facebook裡回應到當日的情況：「大家沒有說話，一切都是純真的歡樂。」

（facebook@Team Emma - Emmalovesdogs7）

為了讓Emma能對抗治療的痛苦，家人努力地為Emma收集狗狗的相片。網民知悉Emma的情況後，更紛紛留言鼓勵，短時間內已收到超過18萬個的留言，狗狗相片也蜂擁而至，每封都是正能量與鼓勵。

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眾籌盼奇蹟出現

Emma將會進行第二次手術，據悉DIPA屬罕見病，主要發生在兒童身上，死亡率極高，只有不到10%的兒童可以存活兩年。現時Emma的家人已在GoFundMe裡作眾籌，希望能籌得醫療費用，並有奇蹟的發生。