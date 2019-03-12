【寵物美容】15幅變身照讓你五體投地　狗狗日式美容前後大不同

髮型可以徹底改變人的形象，這句話亦適合套在狗身上。 早前，美國動物攝影師Grace Chon便分享了一輯名為「HAIRY」的新照片，紀錄了多隻狗狗在接受日式美容前後的改變。

牠的造型應該是最普通了，想看其他精彩造型？馬上往下拉！（Grace Chon）

美國攝影師Grace Chon，擅長於拍攝動物，尤其是狗狗。她早前在美國藝術網站「Bored Panda」發布8隻狗狗美容前後的對比照，沒想到這系列照片非常受歡迎，她指出，「我花了3個月時間，為30多隻狗狗拍攝剪毛前後的對比照。」

狗狗變身成超級撒亞人了！（Grace Chon）

參與拍攝的狗狗在洛杉磯的Healthy Spot接受日式美容。美容師沒有按照傳統為牠們剪裝，反而剪出各款非常有個性的創意造型，讓牠們頓時煥然一新！連主人都差點認不出來牠們！

▼▼▼點撃圖片狗狗變身對比照▼▼▼

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Grace Chon更出版了一本名為《Puppy Styled - Japanese Dog Grooming: Before & After》的相片集，收錄多達50隻狗狗於美容前後拍攝的對比照，有興趣看更多造型照，可以到amazon.com購買。