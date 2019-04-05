當膽小流浪貓遇上被虐狗狗　PIXAR最新動畫超催淚

著名動畫工作室PIXAR早前發起「SparkShorts」計劃，計劃中的第三部作品「Kitbull」則在2月正式面世。「Kitbull」講述一隻膽小流浪貓最初拒絕跟鬥牛犬做朋友，但後來鬥牛犬被人虐待，流浪貓最終出手相助。雖然片中沒有對白，但依然不損其催淚程度。

「SparkShorts」是PIXAR為了鼓勵各團隊製作創新動畫而推出的計劃，預計共有6部作品，至今已推出「Smash and Grab」、「Purl」及最新作品「Kitbull」。「Kitbull」是關於一隻被主人虐待的鬥牛犬與一隻流浪貓成為朋友的故事，短短幾分鐘的故事卻足以賺人熱淚。

「Kitbull」是關於一隻被主人虐待的鬥牛犬與一隻流浪貓成為朋友的故事。（Youtube@Disney.Pixar）

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動畫一開始講述鬥牛犬試圖和流浪貓當朋友，前者雖有人飼養但睡在室外日曬雨淋，後者則極具防備心。後來，鬥牛犬被主人虐打。滿身傷痕的牠看到貓貓被困，於是出口相助，卻反遭貓貓攻擊。

貓貓看到牠落寞的模樣，終於放下對牠的戒心。其後，貓貓更主動帶牠逃離主人的魔掌。成為浪浪的牠們雖無家可歸，但卻比以前更快活。一名女人突然帶同罐頭出現在貓貓面前示好，當她得知原來貓貓與鬥牛犬結伴後，便把牠們一同帶回家照顧，為故事畫上圓滿句號。

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