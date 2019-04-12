【網紅】山系豹貓Suki一年踏足12國　攝影師主人拍下如畫美照

豹貓是眾多貓種裡，少數帶有野生血統的貓咪，牠身上有著豹般的紋理，看起來就好像一隻迷你的豹貓子，牠的性格更如豹一樣活潑好動，喜愛大自然。 不少飼養豹貓的主人，都喜歡帶著他們的寶貝外出散步，而加拿大這位攝影師，更喜歡帶著愛貓一起旅行，帶牠見;盡美麗的風景。

豹貓Suk曾i踏足無數國家。（Instagram圖片：sukiicat）

居住於加拿大的豹貓Suki，是風景攝影師Martina Gutfreund的愛貓。Martina在2017年把Suki帶回家，並開始為牠記錄生活點滴。當Suki長大後，Martina更帶著牠一起去旅行，體驗各地風情。

▼▼▼點撃欣賞Suki遊世界的漂亮照片▼▼▼

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▼▼▼點撃影片讓Suki帶大家遊世界▼▼▼

豹貓Suki雖然沒有流著「豹」的血液，卻有著「豹」的野性。牠個性大膽，對世界充滿著好奇，最喜歡跟著主人一起旅行、冒險。在2018年，牠曾踏足12個國家，當中包括克羅地亞、土耳其、德國等等，欣賞無數美景，主人更把牠稱為冒險家。

主人是風景攝影師，照片亦格外漂亮。（Instagram圖片：sukiicat）

Martina拍的照片越來越漂亮，而Suki亦越來越受歡迎。冒險貓Suki更成為了今年THE SHORTY AWARDS的候選者。這個獎項主要表揚在Twitter、Facebook、YouTube、Instagram等社交平台上表現出色的KOL！而且Suki更打進了最後六強！今年5月，大會將會選出最終得獎者。

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