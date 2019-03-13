泰國狗隨貨船抵港　漁護指傳播疾病風險極高　「已人道方式處理」

昨晨（12日），一隻狗狗因在泰國誤登貨船，經歷6日船程後抵港。數日以來，船員們義務照顧狗狗。有貨櫃碼頭職員得知貨船有狗後，決定通知漁護署。現時狗狗已被漁護署職員帶走。漁護署於3月13日回覆《香港01》表示，已將狗狗「人道方式處理」。

寵物走失並非稀奇事，但寵物越洋走失卻是聞所未聞。在貨櫃碼頭工作的地勤人員夏先生指，一頭狗狗在昨晨8時多隨著一艘貨船抵港，相信牠是於3月6日晚從泰國Laem Chabang市登船。狗狗身上戴有頸圈，而且性情乖巧。

一頭泰國的狗狗在昨晨8時多隨著一艘貨船抵港。（受訪者提供）

據了解，船員們一路上也有餵飼及照顧狗狗。貨船抵港後，有船員告知碼頭員工狗狗誤登船一事，後者決定致電漁護署求助。

狗狗被帶走後，夏先生隨即在Facebook發文，希望能幫牠尋回主人。帖文引來不少網民熱議，更吸引了居於香港的泰國人注意，幫忙翻譯成泰文將消息宣揚出去。今天下午（13日），有網民在Facebook群組「浪浪及失狗專屬平台 ( 香港 )」聲稱是狗主的朋友，並表示已聯絡漁護署但未獲回覆。

有網民在Facebook聲稱是狗主的朋友。（Facebook@浪浪及失狗專屬平台 ( 香港 )）

北區區議員指狗主親姊現居香港

北區區議員陳惠達表示曾接觸狗主親姊，希望為她提供協助。陳惠達回覆《香港01》指，狗主及其姊姊為泰國華僑，後者在數十年前移居香港。狗主親姊表示妹妹在泰國收養了多隻流浪狗，在日前突然發現其中一隻狗狗走失了，然後便在Facebook看到狗狗乘貨船到港的報導。他補充，泰國動保機構將派人到港接回狗狗。他亦曾聯絡漁護署轉達此消息，而對方則回覆指會暫時照顧狗狗。

漁護署3月13日表示，從船公司接收該頭狗隻後，經獸醫詳細檢查，沒有發現狗隻身上有植入晶片。基於狗隻沒有任何健康證明文件或醫療記錄，亦疑來自有狂犬病爆發地區，其傳播疾病風險屬極高。在考慮公眾衞生及安全和動物的福利等因素後，獸醫已經以人道方式處理有關狗隻。