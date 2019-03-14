愛貓離世難尋善終　暖男矢志成寵物殯葬師　讓500寵物有尊嚴離開

每一位愛錫寵物的主人，都希望愛寵在離開人世時能善終。 山西太原有位29歲暖男，他愛貓離世了，卻找不到寵物殯葬師為牠善終，激發他投身寵物殯儀業。過去兩年間，已經約500隻貓狗善終，讓牠們能夠有尊嚴地離開。

何杰「寵物殯葬師」（影片截圖）

現年29歲的何杰，他在大學時期修讀播音主持，原本可以投身廣播業，於電台、電視台任職節目主持。結果，他竟投身到寵物殯儀業，成為一名「寵物殯葬師」。

「沒打算投身那一行，就想著出來做自己喜歡的事情。」何杰成為寵物殯葬師，全因他的愛貓。在貓咪離世後，他想為牠安排身後事，卻發現當地並沒有寵物殯葬師，「然後想到：牠該去哪？」

▼▼▼點撃圖片了解寵物殯葬師之路▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

▼▼▼點撃睇片▼▼▼

盼離世寵物能善終

他發現內地其他的省份都有寵物殯儀師，於是特意飛到北京，了解寵物殯儀業的發展。他決意成為一位寵物殯葬師，立即在太原發展寵物殯儀業，希望當地其他寵物離世後，能好好善終。此外，何杰亦會為寵主製作紀念品，包括刻印了寵物外貌的皮革銀包、皮革鑰匙圈，希望能留下紀念。

何杰在2017年開始成為寵物殯葬師，他在兩年間送走了接近五百隻寵物，一般以貓狗為主。他過去亦有碰壁，由於村民對他有點不太理解，迷信殯儀業會帶來不好的影響。不過他沒有因此而退縮，「希望這個行業能夠得到大家理解。」