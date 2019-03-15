【眼力挑戰】比熊犬神眼一秒擊破　主人「無影手」調亂骰子

不少狗主與愛犬都會玩猜零食在哪裡的遊戲，用手或杯子盛載零食然後調亂位置，再看看狗狗反應。韓國有一頭比熊犬可謂這遊戲中的高手，不管牠的主人如何使出「無影手」調亂零食，牠總能立刻猜中，甚至比起人類更聰明呢！

這隻來自韓國的比熊犬名叫「TOTO」，是當地的「網絡紅狗」，牠的Instagram帳戶共有6萬多名粉絲。

外表有點呆的「TOTO」其實十分聰明。（IG@toto_ddung_ee）

貪吃的TOTO擁有驚人的眼力，每次和主人玩猜零食的遊戲時，總能一秒就指出答案，聽說牠還從未試過出錯！從Instagram上的影片可見，牠的主人用紙杯蓋著骰子，然後不停飛快地交換杯子位置，完全沒有「放軟手腳」。專注的TOTO全程緊盯著骰子，在遊戲完結時準確地指出了骰子所在，簡直神乎其技。

TOTO的飼主共養了兩隻比熊犬及一隻西施犬，今年只得兩歲多的TOTO是家中的妹妹。牠雖然年紀輕輕，卻是家中最聰明的狗狗。其實除了令人嘆為觀止的眼力外，TOTO以往也因其可愛外表及萌爆舉動而引起關注。

就是這張出浴照令TOTO迷倒不少網民。（IG@toto_ddung_ee）

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去年年中，牠的主人在Instagram上分享了一則幫牠洗澡的影片，意外令牠爆紅。牠主人用泡泡在牠的頭上堆砌出「小熊頭」的形狀，牠圓滾滾的可愛模樣俘虜了網民的心。