【狗不可以貌相】洛威拿繼當婆婆扶手後　再當專業保鑣：小心有車

早前《香港01》寵物頻道報道過，台灣南投有一隻窩心洛威拿名叫「慢慢」，會經常與鄰居的婆婆一起外出散步，甚至成為鄰居婆婆最貼心的枴杖，事跡獲得網民激讚。最近「慢慢」再有暖心舉動，就是陪婆婆外出做復健期間，全程擔任貼身保鑣，甚至幫忙看後方來車。相片在網上傳出後，一致獲得網民好評。

婆婆慢慢走，我看著後方。（洛威拿〝慢慢〞fb）

其實這位90多歲的婆婆只是鄰居，但每次婆婆要外出散步時，這隻熱心的洛威拿都會主動地趨前，站到婆婆身旁，甘願成為最可靠的枴杖。「慢慢」的facebook專頁今日（3月15日）再發布一張照片，同樣是婆婆與牠的合照，不過今次「慢慢」就不再做拐杖，因為婆婆手上已拿著復健工具，「慢慢」改為做婆婆的保鑣，乖巧地馬路旁坐下，為婆婆看著後方有沒有來車。

前面可能也有車子，小心。（洛威拿〝慢慢〞fb）

~點擊相片看這隻窩心洛威拿如何看顧鄰居婆婆~

婆婆停下來時，慢慢也會停下看顧。（facebook@王于安）

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這隻來自台灣南投縣的慢慢，牠雖然四肢結實寬壯，重達57公斤，卻是相當善良，並有一顆溫柔的心。當牠見到鄰居婆婆有需要時，就會乖乖的走到婆婆身邊，充當穩重的枴杖，成為婆婆第四隻腳。其實，不少狗奴都是牠的粉絲，有網民看見「慢慢」的貼心舉動後留言讚賞：「很喜歡慢慢，第一眼看到慢慢我覺得他只是外表會有一點嚇到，但跟我毛孩一樣，花多少少時間了解，其實他的內心是一個單純到沒有人會相信他就會給小鳥欺負到的狗狗。」

按圖看「慢慢」溫柔一面↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓