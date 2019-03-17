【晶片的重要性】貓咪失蹤5年半！全靠身上晶片成功回到主人身邊

對寵主來說，失去寵物就跟失去家人一樣，悲傷不已。 英國有貓咪在5年半前離家出走，事後，主人在Facebook發布尋貓啟事，當地各個動物群組都能看到牠的照片，可惜一直沒有牠的消息。直至近期，她收到一個陌生的電話，問她有沒有走失貓...

走失5年的貓咪Larry。（Facebook圖片：Elinore McCoy Repucci）

早前，有一名英國男子在後院餵飼雀鳥時，發現有一隻腳步蹣跚的流浪貓，偷吃他為鳥兒準備的麵包。他不忍心貓繼續捱餓，於是嘗試向當地動保機構請教，試著在家裡設陷阱捕貓。

翌日，貓再次在他後院尋找食物時，意外踏進男子為牠設下的陷阱。他當晚便把貓帶到收容所，接受獸醫檢查。獸醫發現牠身體狀況大致良好，不過有隻腳掌缺了一隻腳趾，其傷口已經完全癒合，相信是舊傷。

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幾經波折終於尋回原主人

獸醫在貓身上掃到晶片，代表牠曾經擁有主人，可惜晶片上的資料已經一段時間沒有更新，不能聯繫到牠的原主人。動保機構試圖向晶片公司尋求協助，結果成功找牠的主人。原來牠已經失蹤長達5年半！

動保機構人員致電給原主人Elinore Repucci，問她有否走失貓？她沒想到愛貓「Larry」失蹤5年，竟然有機會重遇，於是下意識便否認了。直至工作人員告訴她形容Larry的外表時，她才明瞭：Larry還活著！

Larry與家人們。（Facebook圖片：Elinore McCoy Repucci）

Larry是Elinore在2011年收養的貓咪，當時她還收養了牠的哥哥Sheldon、妹妹Annie以及狗妹妹Josie，牠們一直相處得非常融洽，牠們的感情非常好，經常互相抱著睡覺，看起來很溫馨。牠們更為Elinore帶來無數歡樂。可惜，牠在2013年8月下著微雨的日子，Larry離家出走。

事後，Elinore在Facebook發布尋貓啟事，當地各個動物群組都能看到Larry的照片，可惜一直沒有牠的消息。隨著時間流逝，能夠找到Larry的機會便更渺茫。沒想到事隔5年，Elinore竟然可以跟Larry重逢！

牠馬上認出主人。（Facebook圖片：Elinore McCoy Repucci）

事隔5年仍能認出主人

Elinore馬上到Larry所在的收容所接回牠，牠竟然跑到距離住處20英里（3218米）的地方。她猜Larry可能跳到別人的貨車上避雨，司機在不知情的情況下，把牠帶到其他地方。

在收容所的Larry顯得有點不知所措，但當Elinore抱著牠時，牠立即認得她是心愛的主人，安心地抱著她。

我們回家後，牠馬上黏在我身邊。牠記得家裡的東西放在哪裡，特別是貓糧櫃。牠休息了好幾天，現在已經回復正常生活。牠現在只想被人寵愛。 貓主人Elinore Repucci

重遇愛貓，主人Elinore感動落淚（Facebook圖片：Elinore McCoy Repucci）

假如當初Larry沒有植入晶片，後來並沒有遇上熱心男子，牠的結果就會截然不同。即使牠被動保團體救起，如果身上沒有晶片，相信牠亦無法回到主人的懷裡。