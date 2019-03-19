九龍城寨現被棄鱷龜　可咬斷人手指　爬協：體型長得快是棄養主因

近年棄養鱷龜個案有上升趨勢，情況嚴重。愛協今年1月23日接報，指有鱷龜被放生至九龍城寨公園池塘，愛協迅速派員帶走鱷龜。香港兩棲及爬蟲協會表示，鱷龜性情較兇猛，甚至可以輕易咬斷人手指，因此絕不可胡亂放生。

近年時有聽聞棄養鱷龜的個案，鱷龜性情兇猛且咬合力驚人，無論有人放生抑或棄養，都會破壞生態平衡。愛協早前（1月23日）接報指，有鱷龜被放生到九龍城寨公園池塘，愛協派出動物督察將龜隻撈起。

愛協早前（1月23日）接報趕到九龍城寨公園拯救被棄養鱷龜。（香港愛護動物協會）

香港兩棲及爬蟲協會（下稱爬協）助理教育主任Kestrel表示，鱷龜性情兇惡，成年後可輕易咬斷人手指。另外，他亦指鱷龜生長速度甚快，體型可在兩年內由小於手掌長大至約50厘米長，故不少飼主在其長大後選擇棄養。

鱷龜性情兇惡，成年後可輕易咬斷人手指。（香港愛護動物協會）

爬協：棄養鱷龜數字有上升趨勢

過去半年內，光是爬協已接收5隻被棄鱷龜，即幾乎每月一隻，當中包括主動求助及路人發現。Kestrel指近年棄養鱷龜數字有上升趨勢，情況令人擔憂。他提醒市民在飼養鱷龜前，必須考慮清楚牠的性情及體型是否適合自己；即使真的無法再飼養，也不應棄置在公眾水池，因鱷龜會進食或攻擊池內魚類等生物，影響生物多樣性。

愛協則表示往年平均每年救獲9至10隻鱷龜，棄養情況嚴重。（香港愛護動物協會）

愛協則表示往年平均每年救獲9至10隻鱷龜，棄養情況嚴重。愛協指出曾發現被棄鱷龜的地點分布全港，當中以公共屋邨及公園水池最常見。

爬協表示近年棄養有「中國水龍」之稱的長鬣蜥的數字有上升趨勢。（香港兩棲及爬蟲協會）

「中國水龍」棄養個案增加

除了鱷龜，Kestrel提及近年棄養另一種動物的數字亦有增加，那就是有「中國水龍」之稱的長鬣蜥。幼年長鬣蜥僅十多厘米長，但成年後卻可長達一米，不少飼主也因覺得其體型太大而棄養。長鬣蜥雖溫馴，但會進食雀鳥及其他小型哺乳類動物，如被棄養在郊外或會破壞生態平衡。