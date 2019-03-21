逼狗吞殺菌膠囊　開膛倒毒再安樂死　農化公司被揭做變態動物實驗

美國有一間農業化學公司，最近被揭發用狗狗做一些慘無人道的實驗。實驗畫面最近曝光，實驗人員不但逼狗狗吞下超高殺菌劑劑量的膠囊；更恐布的是有人將實驗狗的胸膛剖開，然後直接將化學物質灌進去。所有愛護動物的人知道這消息後，拳頭都不禁硬起來。涉事公司回覆指，動物實驗有其必要，但其後由於群情憤慨，該公司終宣布放棄用狗狗做實驗。

36隻毫無反抗能力的比高犬，被用作做動物實驗。（FB@HSUS）

美國密西根州的化學公司Dow AgroSciences，本來是一間專門生產農業用的化學製品。根據美國人道協會（Humane Society United States, HSUS）揭露的畫面，該公司為研製發新產品，竟然用上36隻毫無反抗能力的比高犬做動物實驗。實驗人員在過程中強迫狗狗，一次吞下4顆含超高殺菌劑劑量的膠囊。

按圖看狗狗被作用實驗的過程（部分相片或令人不安）

+ 6 + 5 + 4

更誇張的是，一隻名為Harvey的狗狗被作為實驗狗。實驗人員竟然用手術刀剖開的胸膛，然後直接將化學物質灌進去，最後在牠痛苦掙扎1分鐘後直接安樂死。

在眾多壓力下，農化公司最終「跪低」，宣布停止用狗狗做實驗。（fb：HSUS）

對於外界指控，Dow AgroSciences僅回覆，動物實驗有其必要，他們也一直在找尋替代方案，但目前只能採用這種方式。不過後來人道協會發起聯署請願，成功迫令涉事公司在兩日前（3月19日）放棄用狗狗做實驗的計劃。