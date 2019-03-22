希爾思Hills問題狗糧風波蔓延　香港再多4款狗糧需回收（附名單）

今年一月底，美國寵物糧大廠「希爾思」（Hill's Pet Nutrition）與美國食品及藥品管理局（FDA）宣布因部分濕糧涉及維他命D超標，因此需作大規模回收，香港代理商亦有公布回收名單。「希爾思」於前天（20日）再擴大回收名單，新增8款之前未有包括的狗糧，當中4款在港有售。《香港01》正向「希爾思」香港分公司查詢事件。

美國狗糧生產商「希爾思」於1月31日宣布回收大量維他命D超標的狗糧，多達25種口味的狗糧牽涉其中，而香港代理商已於2月2日宣布回收兩款涉事狗糧。至前天（20日），美國「希爾思」再擴大回收名單，新增8款之前未有包括的狗糧，其中4款狗糧在港有售。

當中包括「Prescription Diet g/d Canine 13oz」、「Prescription Diet i/d Canine 13oz」、「Science Diet Adult Chicken & Barley Entrée Dog Food 13oz」及「Science Diet Mature Adult Healthy Cuisine Chicken & Carrots Stew Dog Food 12.5oz」，但要注意，以上產品只有部分批次出現問題（詳情按下圖）。

如計算之前公布的名單，香港現時有6款狗糧需要回收。（希爾思Hill's Pet Nutrition）

▼▼▼▼點擊圖片看本港需回收的產品▼▼▼▼

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教你如何查看家中的狗糧涉及問題批次。（Hills官網）

維他命超標可致腎衰竭

涉事的狗糧全部涉及維他命D超標。維他命D超標，可對狗狗健康構成嚴重影響，輕則造成嘔吐、食慾不振、口渴、尿頻、體重下跌及唾液分泌過多，而吸入過多維他命更可能引致腎衰竭。在美國，有不少狗狗懷疑因進食涉事狗糧而死亡，部分飼主已用集體訴訟的方式入稟控告「希爾思」。

▼▼▼▼美國有大量苦主們在「希爾思」的Facebook專頁留言▼▼▼▼

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「希爾思」創立於1930年代，在美國標榜旗下產品為「獸醫師推薦No.1的寵物食品」，在全世界80個國家均有銷售，包括美國、加拿大、台灣、香港等等。

現行法例欠監管寵物糧機制

香港現時並沒專門監管寵物糧的機制及法例，若寵物因進食問題狗糧而出事，寵主們亦投訴無門。根據《公眾衞生（動物及禽鳥）（化學物殘餘）規例》（第139章，附屬法例N），寵物食品的生產、進口或分銷則一般不受本地法例的規管。