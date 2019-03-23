【DSE2019】貓奴應考有優勢？貼人貓合照呃Like相成中文科試題　

2019年中學文憑試（DSE）中文科口試前日（3月21日）完結，考生們遇到最棘手的題目是什麼呢？ 有補習教師在facebook貼出中文口試試題，其中一條題目要求考生討論港人社交媒體貼相「呃Like」風氣，當中更與人貓合照有關：「我昨日發布了我和小貓的合照，很快就有200人讚好，真滿足。」有網民就認為，如果應考的考生本身是貓奴，答題一定有優勢。身為貓奴的你，又會怎樣答這條題目呢？

今屆文憑試中文科口試日前完結，遵理學校中文科導師林溢欣在facebook個人專頁中貼出其中一條題目。內容如下：

補習名師林溢欣貼出今年的中文科口試題目。（YY Lam fb專頁截圖）

試評論以下家寶使用社交網站的心態。 修端：我昨晚在社交網站發布了幾張照片。 家寶：你的照片沒有人讚好，沒意思。我昨日發布了我和小貓的合照，很快就有200人讚好，真滿足。

呂慧儀（Koni）不時也會在網上貼出人貓合照。（Instagram圖片：konniecrab）

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題目其實是想考生討論時下「呃Like」風氣。其實口試沒有標準答案，考生如何答題才能獲取高分，真的要視乎個人表現。但貓奴們看畢題目，相信心裡都各自有答案。

以下分別是《香港01》寵物頻道記者邀請新手貓奴及老手貓奴試答：

新手貓奴：家寶的心態，是想與其他貓奴，無時無刻分享主子最萌、最可愛的動態，簡單說句就是刷存在感，別人讚好的時候，不但只讚貓貓，就連貓奴亦能享受到那種虛榮，愈來愈人讚好，心情便自然會好起來，分享主子起居飲食是常識吧！

老手貓奴：家寶的心態，只是紀錄主子生活，因為貓貓的壽命大多只能活十多年，要捕捉住與牠相處最開心的時刻，最方便就是靠手機鏡頭，如果將照片放到網上，也便於日後重溫生活點滴。家寶放將人貓合照放上網，並不是要騙取別人的讚好，那是對主子的尊重，一種生活態度。

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