【推介】兩套狗狗電影快上映　劇情笑中有淚　狗主必有共鳴

愛看寵物電影的你，不能錯過這兩套快將上映的戲。第一套是觀眾引頸期盼的續集故事《再見亦是狗朋友2》（A Dog’s Journey），該戲暫定於5月16日在香港正式上映，這次的主角不再是Ethan，而是他的孫女CJ。延續上一集故事，狗狗Bailey將繼續輪迴轉世守護主人；除了感動題材外，另一搞笑狗狗電影《女皇哥基大冒險》亦將於4月18日上映。電影圍繞女皇飼養的小哥基Rex，講述經常搗亂的牠偷走出皇宮後，努力重返皇宮與女皇團聚的故事。

《再見亦是狗朋友2》（A Dog’s Journey）暫定於5月16日在香港正式上映。（Intercontinental Film）

《再見亦是狗朋友2》（下稱《再2》）及其上集均是改編自W. Bruce Cameron的同名小說，延續上一集的故事，狗狗Bailey將繼續輪迴轉世守護主人。只是，今次Bailey受Ethan所託，前去守護其孫女CJ。

▼▼▼▼回顧第一集的精彩劇情▼▼▼▼

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《再2》繼續以Bailey的第一身視角出發，講述牠經歷整整4次的輪迴冒險，化身成不同品種的狗狗。最初，Bailey見證著還是小孩的CJ隨母親搬離Ethan家。就在Bailey臨終時，Ethan囑咐牠要轉世回來好好守護CJ。Bailey後來投胎成比高犬、約瑟爹利等不同品種的狗狗，唯一不變的是牠總會回到CJ身邊，代替Ethan守護她。

Bailey，你為我做咗好多嘢，下次再返嚟，你要照顧CJ，佢同我一樣咁需要你。 Ethan

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要是喜歡喜劇多於感動故事的話，最近還有另一電影選擇，那就是將於4月18日上映的《女皇哥基大冒險》。

《女皇哥基大冒險》將於4月18日上映。（Facebook@moviethequeenscorgi）

電影以英國皇宮作為背景，講述備受女皇疼愛的小哥基Rex，經常在皇宮搗亂，大放笑彈，工作人員也被牠氣得無可奈何。某天，貪玩的牠偷走出皇宮，隨即迷失方向去到一家狗狗「fight club」。至於這隻嬌生慣養的小哥基如何化解危機，最後又能否重返皇宮與女皇團聚，就要觀眾親自揭曉了！

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