仙人掌當點心？！台灣蘭嶼豬寶寶太會吃

不挑食的蘭嶼豬寶寶，將裁種在旁的仙人掌，也當點心般吃了下肚。保育員為了不讓蘭嶼豬亂吃，決定裁種葉子有尖刺的林投，怎料蘭嶼豬還是照樣吃進肚裡。現在要上映保護植物第三回，未知保育員是否有妙法可令栽種植物保存下來。

還記得年前搬到台北市立動物園的蘭嶼豬寶寶嗎？在保育員細心的照顧下，蘭嶼豬寶寶平安健康地長大了，不過蘭嶼豬寶寶實在太調皮又太貪吃，一日三餐吃不夠，竟然把戶外活動場的植栽當成點心！才幾個月而已，植栽已經被吃光光了，連擁有尖刺的仙人掌都無法倖免，愛吃的程度令保育員大開眼界也傷透腦筋，只得跟蘭嶼豬寶寶們「諜對諜」，上演一場植栽保衛戰。

每天傍晚時分，蘭嶼豬寶寶們在門口擠成一團，不為別的，就是為了吃！保育員每天餵食2至3餐，菜式包括蔬菜、番茄、飼料及根莖類植物等豐富多元的食物，愛吃的豬寶寶總是不等保育員準備好，便迫不及待地大呼小叫，待保育員準備完畢，一開門，豬寶寶們就像跑百米賽跑般，爭先恐後地衝到食盆前大吃特吃，認真投入、大口吃飯的模樣，實在是療癒力滿點！

不挑食是蘭嶼豬寶寶的優點，無論保育員餵什麼，牠們都會全部吃光光，但另一方面，牠們貪吃的個性也令保育員傷透腦筋，豬寶寶們無時無刻都在覓食，胃部彷彿無底洞一樣，一日三餐還不夠，竟然還把戶外活動場的植栽當作飯後甜點，東咬一口，西啃一塊，給保育員帶來不小的「驚嚇」。為了阻止豬寶寶們「消滅」植栽，保育員試著在活動場內種植仙人掌與火龍果等植物，畢竟這些植物表面長了尖刺，蘭嶼豬寶寶應該會收斂一些吧？沒想到，就算是仙人掌，豬寶寶依然照吃不誤，這場植栽保衛戰第一回合，保育員宣告落敗。

每天傍晚時分，蘭嶼豬寶寶們在門口擠成一團，不為別的，就是為了吃！保育員每天餵食2至3餐，菜式包括蔬菜、番茄、飼料及根莖類植物等豐富多元的食物，愛吃的豬寶寶總是不等保育員準備好，便迫不及待地大呼小叫，待保育員準備完畢，一開門，豬寶寶們就像跑百米賽跑般，爭先恐後地衝到食盆前大吃特吃，認真投入、大口吃飯的模樣，實在是療癒力滿點！

不挑食是蘭嶼豬寶寶的優點，無論保育員餵什麼，牠們都會全部吃光光，但另一方面，牠們貪吃的個性也令保育員傷透腦筋，豬寶寶們無時無刻都在覓食，胃部彷彿無底洞一樣，一日三餐還不夠，竟然還把戶外活動場的植栽當作飯後甜點，東咬一口，西啃一塊，給保育員帶來不小的「驚嚇」。為了阻止豬寶寶們「消滅」植栽，保育員試著在活動場內種植仙人掌與火龍果等植物，畢竟這些植物表面長了尖刺，蘭嶼豬寶寶應該會收斂一些吧？沒想到，就算是仙人掌，豬寶寶依然照吃不誤，這場植栽保衛戰第一回合，保育員宣告落敗。

保育員一方面擔心可憐植栽，另一方面更擔心豬寶寶的身體，怕暴飲暴食對牠們的健康做成不良影響。左思右想後，保育員又祭出了新方法，改種蘭嶼也有的「林投」。「林投」被蘭嶼達悟族人稱為「Ango」，葉面邊緣有鋸齒般的割人尖刺，保育員希望藉此讓豬寶寶們知難而退，不要再對植栽下毒手；豬寶寶很快發現林投的葉子有尖刺，機靈地避開葉子，改用豬類的專長「拱地」，以鼻子挖開泥土，改吃「林投」的莖部。植栽保衛戰第二回合，保育員再度敗給了豬寶寶的貪吃。

現在，台北市立動物園兒童動物區的蘭嶼豬寶寶活動場，正上演植栽保衛戰第三戰，保育員見招拆招，在「林投」下覆蓋黃金堆肥，希望藉此降低蘭嶼豬寶寶們挖土啃食林投莖的慾望。究竟這場保衛戰會是哪方勝利呢？歡迎民眾到台北市立動物園，親眼見證囉！

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：蘭嶼豬寶寶太會吃 把仙人掌當點心】