【貓奴心聲】成為「人肉貓抓板」的第一天　另類寵幸是也！

要成為稱職的貓奴，應有所覺悟，成為人肉貓抓板也無怨無悔。不過，這個過程是艱苦的，是甜酸苦辣的亂合。齊來看看成為人肉貓抓板的心路歷程，看你是否也有相類似經歷。

自從養了貓後，我成為了牠的「人肉貓抓板」...

這是一篇我是從雲養貓變成貓咪貓抓板的記錄貼。

人物簡介：芝麻、貓抓板王某、貓抓板劉某

劇情：一個集愛情、親情、背叛、凶殘以及嗜血的喵血劇情

第一幕：喵生第一抓

那是2017年的第幾場雪忘了，賣貓的地方很多，但是靠譜的就不一定了，於是乎，王某跟劉某穿越了大半個南京，去浦口看到了芝麻，並立即決定，就是牠了！那嬌小無助的眼神仍歷歷在目。

【貓奴心聲】成為「人肉貓抓板」的第一天（貓來了）

【貓奴心聲】成為「人肉貓抓板」的第一天（貓來了）

為了迎接芝麻的到來，準備了粉嫩嫩的籠子跟貓砂盆，就為了討小芝麻的歡心

好似宣告地盤似的，剛進家門第一個小時，就跟貓抓板劉某剛了起來，並且以迅雷不及掩耳盜鈴之勢抓了劉某一口子，並且躲進沙發腳，立刻見血，害得膽小的劉某大吵大鬧要燉了芝麻。

在賣貓的老板細心科普以及展示手上各種被撓的傷疤也沒打過疫苗之後，總算放棄了燉芝麻湯的想法，就在這時候覺得芝麻肯定不簡單。

第二幕：本喵的指甲豈是你王某想剪就能剪的喵

【貓奴心聲】成為「人肉貓抓板」的第一天（貓來了）

在芝麻來了一個月之後，發覺尖尖的指甲是妨礙我們進一步交流的罪魁禍首，於是網購了一款據說輕鬆剪貓咪指甲的利器，鑒於之前被撓的心裡陰影，只有王某親自上陣了。信心滿滿有營養膏的鼓勵「木」的問題，但是還是低估了芝麻的戰鬥力。

從此之後，傲嬌的王某正式有了被芝麻支配的恐懼，並且在剪芝麻指甲這個似乎能成為研究課題的欄目上煞費苦思，最終也成功被芝麻降服，指甲嘛，長點也還挺好看的哈！

第三幕：本喵不洗澡

幾個月的時間，芝麻變得壯碩，同時身上的味道漸漸的失去了控制，每天的地上打滾兒，外加貓砂裡的世界，讓她夾雜了難以言說的味，忍無可忍決定給芝麻洗澡，這驚天地動鬼神的差事自然也是王某承擔了起來。

不就洗澡嘛，多大點事，芝麻看來也喜歡我這個鏟屎官，淋浴加打泡沫，很乖沒怎麼動，就叫喚個幾聲。

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芝麻很乖嘛，吹完不就完事了嗎哈哈哈，我王某簡直就是天才，可以出去開個寵物洗澡店了嘛哈哈！

完，有點兒飄了，芝麻就是看不慣鏟屎的還飄起來了，於是例行撓一撓，正好貓抓板壞掉了！

讓你飄，喵嗚～

從此以後，洗澡也成為了值得研究的一大課題，通過對器材、溫度、花灑舒服程度的不同排列組合，應用高數解決難題，最後也沒啥用，還是全副武裝來得快！

ps：請各位看官自動忽略王某健碩的肥膘。

第四幕：喵外面的世界，喵太危險

【貓奴心聲】成為「人肉貓抓板」的第一天（貓來了）

芝麻長大了，變成了一隻萌萌的可愛的小貓咪了，王某和劉某決定要帶芝麻出去看看，外面那麼大的世界，需要芝麻臨幸一下子，於是帶着新裝備準備出發。

【貓奴心聲】成為「人肉貓抓板」的第一天（貓來了）

劉某自告奮勇，承擔起了把芝麻放到貓包的重任，心想多大點事兒，easy！

但是被芝麻識破，一看就是要裝本喵的包包，你咋不進去呢，看本喵的小爪爪。

【貓奴心聲】成為「人肉貓抓板」的第一天（貓來了）

嗯，難以言說的痛！

生氣的劉某帶着芝麻，哈哈很可愛的一說有沒有。

【貓奴心聲】成為「人肉貓抓板」的第一天（貓來了）

劇終但是沒有終：

芝麻的到來給了我們倆人的不只是慰藉，在這個喧鬧的城市中，芝麻讓我們在勞累一天之後可以放肆的去玩，像小孩子一樣，因為在芝麻眼裡，王某跟劉某就是陪她玩耍的兩個人肉貓抓板哈哈。希望芝麻可以茁壯的成長，天天睡吃睡吃，快樂而又無憂無慮，粑粑麻麻！

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】