警犬Barry Sir離世　主人不捨：今晚約咗散步㗎！你知㗎！

在今日（3月29日）上午11時55分，我們熟悉的退役警犬Barry離開了大家。在Facebook警犬巴打專頁裡，主人貼出黑底寫心型圖案的圖片，當中寫著：「Barry 11:55 離開了我們」。網民得悉後，都留言哀悼，並多謝Barry一直以來的付出與貢獻，亦希望Barry主人別傷心難過，狗狗在彩虹橋會生活得很好。

（facebook@警犬巴打Barry）

Barry是隻在2017年時退役的警犬，在服役期間牠曾經屢次勇破大案，功績顯赫，因此給許多市民留下了深刻印象。而在2017年12月時，Barry參加了警隊的「警犬領養計劃」，於是便被新主人Jess所收養。

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Barry 還很掛念Masa，不望著大門。（facebook@警犬巴打Barry）

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本以為Barry下半生可以安享晚年，但怎料在去年8月時，主人Jess在Facebook專頁「警犬巴打Barry」中指出，Barry被證實胸腔間長了一個腫瘤，使牠的肺膜及胸腔間出現血水，甚至曾突然暈倒。經獸醫診判後，發現Barry有心律不正的問題，而胸腔腫瘤也屬末期。以現時技術來說，沒有任何藥物或手術能夠幫助Barry。Jess只能定期帶牠到醫院抽積水，而痛楚辛苦的治療，主人也身同感受。

主人在專頁裡寫下沉痛的句子：我永遠愛你。多謝你無私奉獻服務市民十多年，好好休息吧！今晚照舊同你孖舖！（facebook@警犬巴打Barry）

不過，Jess還是很正面的去處理，更不時在Facebook專頁中發布Barry的近況。就像昨天晚上，Jess才發布了一張相片，寫著：「Barry : 你地有咩秘密同我講吖，我唔會洩漏風聲㗎。等我豎起隻耳仔先！你地快D講啦！」白天時也發布了一張相片寫著：「Barry : Uncle Bear我真係好掛住Masa!」可見Barry當時沒有異樣，而且精神不錯。

主人心底最想說的話：Barry 你瞓多一陣好啦，4點照舊開飯，吾該！Sailo : 起身啦喂！開飯呀（facebook@警犬巴打Barry）

可惜Barry最終不敵病魔，於今早離開了。主人Jess心痛地寫下：「你今早送我返工，我給你一條雞肉條，我說bye bye今晚見，你無出聲只是一個不捨的眼神，點解你扔底我...你可唔可以起番身，今晚約咗Masa 一齊散步㗎！你知㗎！」

Barry剪指甲的事件，竟成了最後一個任務。（facebook@警犬巴打Barry）

網民得悉噩耗後，都感到很婉惜，亦多謝Barry一直以來的付出與貢獻。「願你一路好走。謝謝你前半生一直為我們市民服務，向你致敬！」、「 Barry Sir ! 安息! R.I.P」、「Barry Sir，生命戰士，永遠懷念你！」、「Barry 媽媽，節哀順變！」、「Barry辛苦喇！謝謝你一生的貢獻。Barry媽，你都好辛苦喇，謝謝你寵愛左Barry最後的日子。」