見證愛情長跑　主人訂製狗禮服　讓狗狗變身成花女

對大多數人來說，陪伴走過人生重要時刻的，除了伴侶、孩子，還有他們的愛寵。 美國有隻狗狗見證了主人從拍拖到求婚的重要時刻，在籌備婚禮的過程裡，主人決定要讓牠一同參與，更為牠訂造一套禮服，成為一位小花女。

Bailey這隻小可愛從5個月大開始，已經成為Jennifer的家人。（Facebook圖片：jennifer.hindieh）

七年前，Jennifer Hindieh和男朋友在動物收容所收養了Bailey，牠當時只有五個月大。自此，牠便成為了他們不可分割的家庭成員，陪牠們走過無數難忘的時刻。

去年10月，Jennifer的男朋友向她求婚，希望成為她的終身伴侶。他們認為Bailey在過去七年，見證著他們的愛情，所以決定安排牠參與婚禮。「Bailey是我的家人、我的孩子，我們曾經渡過了很多難忘的日子。」

對Jennifer來說，Bailey就好像她的兒子。\\（Facebook圖片：jennifer.hindieh）

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為Bailey訂購狗禮服

Jennifer將會在9月舉行婚禮，她希望Bailey可以化身成花女，在她正式行禮時，能夠陪伴在旁。最近，她試穿婚紗時，忽然想起：「Bailey應否穿上禮服呢？」

她馬上在網上為Bailey訂購了一套小禮服，大部份狗都不喜歡穿衣服，不過Bailey冬天外出時，都會穿上狗衛衣保暖，所以這套小禮服完全難不到牠，她更大讚Bailey：「很適合、很可愛。」

婚紗非常適合Bailey。（Facebook圖片：jennifer.hindieh）

「牠絕對會跳上一個陌生人的車上，瘋狂地親吻對方。」Jennifer笑說。牠是一隻非常友善的小狗，很喜歡跟人相處，他們相信出席婚禮的親朋好友都會喜歡Bailey，大家的視線都不會錯過Bailey，她唯獨有一點擔心，「希望Bailey跟我父親一起走過教堂的側廊時，不會太興奮地撲到他身上。」

她目前未有懷孕的計劃，打算順其自然。不管她會否生育，Bailey在她心裡的位置都不會改變，「對我來說，Bailey就像我的孩子。」