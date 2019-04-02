【令和】日本貓狗熱烈慶賀新年號誕生　影萌照紀念歷史性一刻

日本剛公布了新年號「令和」，並將在5月1日正式實行。日本民眾在得知這消息後，都顯得相當高興，市面上號外報章又或是周邊產品，瞬即都以「令和」為主題。而寵主也與家中寵物也為這消息齊來慶賀，留下了不少與令和有關的合照。

日本在4月1日時，公布了新年號「令和」（れいわ）。這次沒有採用中國古籍，而是首次使用日本文學中最古老的和歌《萬葉集》，第五卷梅花之歌32首序文，「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香（初春の令月にして、氣淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す） 」，盼日本國民能如歷經嚴寒的梅花般勇敢綻放。

究竟這消息有多大震撼力呢？可從Twitter和Instagram便略知一二。消息公布後，「令和」二字已成為社交平台的關鍵字，許多人都以令和作標籤，上載與令和有關的寵物照片。

~點擊圖片看寵物們如何與「令和」產生互動~

最簡單的做法，就是PS後期加工「令和」二字。（0206kanade@instagram）

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