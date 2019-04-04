隔壁禁養狗　暖心狗主圍欄略施小計　助鄰居天天探狗

有不少香港人都喜歡狗，可惜因為居住環境限制，未必人人都能養狗，而這個情況在外國亦非常普遍。 美國有位女生很喜歡狗，可惜她的房東禁止養狗，所以她只能隔著隔離矮小的圍棚，跟鄰居的狗狗玩耍。然而，鄰居決定修築圍欄，意味著她將不能繼續跟狗狗一起......

Jake年幼時，Laryssa只能隔著圍欄摸到牠的鼻子。（Facebook圖片：Laryssa Giles）

居住在美國的Laryssa Giles，從小已經很喜歡小動物，可惜她居住的房子禁止養狗，所以她只能養貓。幸好，Laryssa的鄰居養了一隻混種犬Jake。

Laryssa經常會隔著矮小又破舊的圍欄跟牠玩耍。起初，Jake的年紀還小，Laryssa伸手只能摸到牠的鼻子，隨著Jake慢慢長大，她便可以摸到牠的頭頂。Jake亦很喜歡她，只要看到她，便會跑到圍欄邊跟她玩耍，更逐漸培養出深厚的感情。

由於隔壁的圍欄又老又舊，所以鄰居決定要重新修建，這意味著Laryssa將無法經常與Jake見面...

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沒想到，貼心的鄰居竟然在新的圍欄上，留了一個小位置製作窗戶，即使隔著圍欄，Laryssa還是可以邊過窗戶跟Jake見面、玩耍。原來這位鄰居知道Laryssa喜歡跟Jake玩耍，特意跟房東商量，在圍欄加築小窗戶，讓她們能夠繼續玩耍。

即使Laryssa婚後搬到新的地方居住，她仍不時會回來探望Jake。而Jake的新鄰居亦非常喜歡牠，更不時都會透過窗戶跟牠玩耍。

現在每天都可以在窗戶跟Jake見面了。（Facebook圖片：Laryssa Giles）

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