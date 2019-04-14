寵主必去！東京人氣寵物神社「亀岡八幡宮」為貓狗祈福

每年三月到四月都是日本的櫻花季，有不少港人都喜歡趁這段期間到東京旅遊，一睹迷人的櫻花景色。 東京是集吃、喝、玩、樂於一地，並擁有無數歷史悠久的神社，當中有一家特別適合寵主拜訪，那就是「亀岡八幡宮」。

神社會為寵物祈福。（Instagram圖片： rika.anri_style）

亀岡八幡宮是一家可以為寵物祈福的神社，不少日本人都會帶著愛寵到神社祈福，祈求牠們能身體健康、長命百歲。

神社位於東京市內的新宿區，乘搭JR、東京地下鐵、都營地下鐵都可以到達。在市谷站下車後，僅兩、三分鐘路程即達，交通非常便利，假如寵主到東京旅行，亀岡八幡宮絕對是個必到的地方。

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寵物初詣

日本人在新年會到神社「初詣」（即參拜），祈求來年一切平安順利。亀岡八幡宮在2000年開始，亦開始在新年舉辦寵物初詣，為寵物祈求幸福。每年有超過500位主人帶著寵物盛裝參與，由於出席人數眾多，寵主還需要預約。

寵物祈福儀式。（Instagram圖片：momo_mimi）

寵物護身符「百守鈴」

說到亀岡八幡宮最有名的護身符（御守），莫過於「百守鈴」。它有點像貓狗頸圈上的叮噹，有大、小兩個尺寸，金、銀兩個顏色，價錢為2000円（約港幣141元）。百守鈴裡有一張紙條，寵主可以在紙條裡寫上寵物的姓名、地址、電話。

可惜，百守鈴現在已經不再生產，不過早前有網民向神社的職員出示百守鈴的照片，發現仍有少量庫存可以售賣，大家可以碰碰運氣。

亀岡八幡宮有多款為寵物而設的御守，例如祈求寵物健康、長壽、交通安全。

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亀岡八幡宮以寵物祈福而聞名，就連有日本通之稱的周奕瑋，早前亦於旅遊節目《周遊東京》，向觀眾介紹「亀岡八幡宮」的寵物初詣，並即場為家中愛犬祈福。

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亀岡八幡宮

地址：東京都新宿区市谷八幡町15番地

交通：乘搭JR、東京地鐵「有樂町線」、「南北線」；都營「新宿線」至市谷站