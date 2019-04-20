10大軍犬被送往戰場　隨時患上創傷後遺症

大家要知道，不是所有品種的狗狗都能成為軍犬，因為軍犬必須擁有獨特的品質，以適應戰場和軍事、警備方面的工作需要，從體能到智力到服從性，都要達一定水平。一般來說，最常見的軍犬，會是都柏文、拉布拉多、狼犬等等。

軍犬，一個從名字開始就帥你一臉的存在——所有在我們家裡嬌生慣養的寵物，無論牠是什麼品種，我們都叫牠狗，而只有擁有軍人身份的軍犬，才配擁有這個簡潔而神聖的名字。

不是所有品種的狗狗都能成為軍犬，想要成為軍犬必須擁有獨特的品質。（軍聞社）

軍犬的「軍人特質」

不是所有品種的狗狗都能成為軍犬，想要成為軍犬必須擁有獨特的品質，以適應戰場和軍事、警備方面的工作需要，從體能到智力到服從性，所有能成為軍犬的狗狗都有着一些共同的特質。

徹底的忠誠和信賴——軍犬會與牠的軍人主人形成生死相依的緊密關係，有着強烈的團隊責任感，從來不會質疑自己的職責和任務，也本能地相信主人的一切要求和指令。

卓越的學習能力——軍犬擁有4歲人類孩子的智力水平，能學會驚人數量的標志和各種命令。

驚人的嗅覺——烈風之下牠們能聞到1000米以外的人和物體的氣味，在正常風速下，牠們能聞到200米以外的物體，這是人類鼻子能聞到的10到20倍。

超強運動探測力——軍犬在光線不足的時候視力非常敏感，仍能更清楚地看到東西，而且能比人類探測到更遠的運動物體，這在敵人被發現時變得非常有用。

極其靈敏的聽力——狗能聽到比人更高的頻率，同樣也能檢測到來自更遠的距離的聲音。

無比快速的反應——狗擁有遠超我們的反應速度和移動速度，牠們的本能和快速反應是經過了數千年的進化，才擁有的特殊武器。

從體能到智力到服從性，所有能成為軍犬的狗狗都有着一些共同的特質。（軍聞社）

史上有名的10大軍犬

不同的軍犬在戰場上擔任不同的崗位角色。警戒守備用的哨兵犬、善於隱藏和無聲提示狙擊手的狙擊犬、傳遞戰場信息的郵差犬、探索爆炸物地雷的探測犬、搜索救援傷兵的搜救犬、探索地下空間的隧道犬……牠們體型各異、性格不一，但都利用自身特長馳騁沙場，下面我們就看看史上有名的十大軍犬品種。

NO.10格力犬——極速狩獵者

格力犬又高又瘦，腿部肌肉發達強壯，能夠達到70公里/小時的奔跑速度，因此牠們特別接受狩獵訓練。早在幾個世紀前就被使用為戰爭犬。現在，格力犬被訓練成值得信賴的軍犬。

格力犬腿部肌肉發達強壯，能夠達到70公里/小時的奔跑速度。（李澤彤攝）

NO.9 阿拉斯加&哈士奇——二傻參軍

雪橇三傻之中的兩員大將，牠們適應性強、多情、聰明，但另一方面，牠們對陌生人友好，缺乏領土本能，不易訓練。我們從來不會 認為牠們能當上軍犬，但戰爭並不總是發生在野外或叢林中，二戰期間，許多飛往歐洲的飛機最終在格陵蘭墜毀。美國知道牠們需要一種特殊類型的狗來找到並幫助營救這些飛行員，因此阿拉斯加犬和哈士奇就成為了軍犬。但是除了這項專職之外，其他活就別考慮牠們倆了。

雪橇三傻之中的兩員大將，牠們適應性強、多情、聰明。（IG@elvis.barksley）

NO.8 愛爾蘭獵犬——熱愛追逐的郵差犬

當談到來回傳遞各種信息時，愛爾蘭獵犬是這項工作的最佳軍犬。早在第一次世界大戰時，愛爾蘭犬就曾把信息從一個地方帶到另一個地方。牠們熱愛自己的追逐，並且對跑步上癮。除此之外，牠們是非常友好的家伙，非常喜歡吠叫。雖然牠們是非常聰明的狗狗，但是除了傳遞信息，牠們不太容易接受其他任務的訓練。

當談到來回傳遞各種信息時，愛爾蘭獵犬是這項工作的最佳軍犬。（Gleidson Sant'Anna _Dogsitter/Cuidador de Cães@Facebook）

NO.7 約瑟爹利——體型最小的戰爭英雄

英雄也是各有「長短」的，世人都知道拿破崙是個矮子將軍。而身高只有23厘米左右的約瑟爹利，也曾在戰爭史上出現過英雄事跡。一隻名叫Smoky的小約瑟，在第二次世界大戰期間保護了他的人類部隊，通過一根非常可怕，不斷被炮火轟炸的、部分已被摧毀的70英尺長的地下通道。

身高只有23厘米左右的約瑟爹利也曾經在戰爭史上出現過英雄事跡。（Getty Images）

NO.6都柏文——望而生畏的魔鬼狗

如果都柏文不能列入軍犬名單就太奇怪了。這隻骨骼精奇的大型犬自二戰以來就一直是美國海軍陸戰隊的最愛。牠經常被稱為海軍陸戰隊的魔鬼狗，牠的智力、可訓練性和警覺性使他成為巡邏犬的完美選擇。

都柏文骨骼精奇的大型犬自二戰以來就一直是美國海軍陸戰隊的最愛。（拯救貓狗協會）

NO.5比高犬——大鼻子嗅探專家

別以為只有大型犬巨型犬才能做軍犬。作為一隻中型犬，比高犬的大鼻子讓牠們成為完美的嗅探犬。根據美國國土安全局的肯尼斯·霍奇金斯的說法，比高犬去年為美國海關偵測出試圖進口到美國的超過180,000磅違禁食品。

作為一隻中型犬，比格犬的大鼻子讓牠們成為完美的嗅探犬。（Theanimalon@Facebook）

NO.4洛威拿犬——溫柔的看門狗

洛威拿犬是眾所周知的完美看門狗。牠們對陌生人保持沉默，但對家人卻非常愛和頑皮。牠們是一個自信的守護者，這些溫柔的巨人順從而聰明，在第一次和第二次世界大戰期間，洛威拿犬經常是郵差犬。

洛威拿犬是眾所周知的完美看門狗。牠們對陌生人保持沉默，但對家人卻非常愛和頑皮。（吳煒豪攝）

NO.3拉布拉多獵犬——最全能的工作犬

拉布拉多可以稱得上是一隻萬能的狗，牠們友好和平靜的個性能適合非常多不同類型的工作。牠們很容易訓練，也很聽話，適應性強。牠們也可以用於搜索和救援任務，但是牠們在偵察、巡邏或守衛方面不值得信任，因為牠們對陌生人太過友好了。

拉布拉多可以稱得上是一隻萬能的狗，牠們友好和平靜的個性能適合非常多不同類型的工作。（林若勤攝）

NO.2 比利時瑪連萊​犬——獵殺本拉登

瑪連萊犬擁有自信、勤奮、聰明和忠誠的特質。2011年，跟隨海豹突擊隊進行本拉登擊殺行動的軍犬就是瑪連萊犬。比利時瑪連萊是德國牧羊犬的小表弟，具有比利時牧羊犬的特徵。第一次世界大戰期間，牠們已被用作郵差犬和搜救犬。

比利時瑪連萊犬擁有自信、勤奮、聰明和忠誠的特質。（k9_jester ig圖片）

NO.1 德國牧羊犬——令人膽顫的「狼犬」

德國牧羊犬是軍犬警犬中最常見的一種。德牧強壯、敏捷、肌肉發達、警覺，並且能夠擁有直接和無畏的個性。在高壓力的情況下，牠的智力和強大的心理素質能讓牠出色的完成任務。擁有狼一般的外形也讓人望而生畏、肅然起敬，因此很多不懂牠的人會直接稱之為「狼狗」。

聰明勇敢的德國牧羊犬也是香港警犬的主要犬種。（香港警務處圖片）

軍犬們忠誠、勇敢、堅定，牠們身負重任在沙場上馳騁；牠們也是血肉之軀，是與主人有着強烈情感牽絆的毛孩子，牠們在揮灑熱血之後，也同樣像軍人一樣有可能患上PTSD（創傷後遺症）。

正因為牠們的一切都與軍人那麼的步調一致，才配被冠以軍犬之名。向軍犬致敬！

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】

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