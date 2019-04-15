網傳古老智慧　頸綁木棍改善狗狗追咬問題　專業訓練員：不建議

台灣一名網民在街頭看見一頭狗狗頸上掛著木棍遂感疑惑，其他網民回答指這樣做可防止狗狗追車或追人。《香港01》訪問了3名專業狗隻訓練員，他們均指從未使用這種方法，愛協動物行為訓練導師黃浩倫更表明不建議這樣訓練狗隻。

昨日，台灣一名張姓網民在花蓮街頭看見一頭狗狗頸上掛著木棍，他大惑不解，隨即在Facebook群組「有點毛毛的」發文詢問木棍的作用。

一名台灣網民在街頭看見一頭狗狗頸上掛著木棍，隨即在Facebook群組發文詢問木棍的作用。（Facebook＠有點毛毛的）

短短兩分鐘後，已有網民留言解答其問題。一名黃姓網民回答：「應該是之前流傳的古老智慧，狗胸前綁一根木頭可以防止牠去追車。」其後有不少網民也留言，並贊同黃姓網民回答，指木棍可阻礙狗狗奔跑，從而改善狗狗追車或追著他人攻擊的行為。

一名張姓女網民指愛犬「小黑」視木棍如無物。（Facebook＠有點毛毛的）

然而，也有部分網民留言笑指這方法對其愛犬不奏效。一名張姓女網民指愛犬「小黑」視木棍如無物，笑言「我家的（狗狗）綁棍子、桶子都沒用，我已經放棄了。」同時，也有另一位狗主分享愛犬叼著木棍奔跑的相片，表示完全沒有效用。不過即使狗狗懂得叼著木棍奔跑，但因牠口中咬著木棍，所以木棍也能發揮阻止牠咬人的作用。

同時也有另一位狗主分享愛犬叼著木棍奔跑的相片，表示完全沒有效用。（Facebook＠有點毛毛的）

愛協：不建議這樣訓練狗隻

雖然大多網民們也認為這做法有效，但在專業人士眼中這種「民間智慧」又是否受認可？《香港01》訪問了3名專業狗隻訓練員，包括愛協動物行為訓練導師黃浩倫、香港犬隻訓練總會創辦人張松照及「犬學堂」創辦人Daniel Tang。三者均表示從未使用這種方法，亦未曾見過其他專業訓練員使用，而當中愛協則表明不建議這樣訓練狗隻。張松照表示難以評論個別訓練方法，但建議狗主應尋求專業人士協助。Daniel Tang指出這種方法會令狗隻不自在或不安，而木棍亦可能撞傷狗隻。

▼▼除了特定行為問題外，其實與狗狗散步也不可掉以輕心，愛協曾列出下列5大注意事項▼▼

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