港鐵線變身喵星人　荃灣線有MK味　港島線追求生活品味

早前有網民將港鐵各條路線畫成小鮮肉，引來一眾網民激讚。但你有沒有想過，如果東鐵、西鐵、荃灣、觀塘、港島及將軍澳線全部變成貓，又會是什麼模樣？正在英國修讀視覺傳意學系的港人Alice，早前受小鮮肉插畫所啟發，將各條路線創作成擁有不同性格的喵星人。不知道這12張漫畫，有沒有引起你的共鳴。

Alice說，港島人較著重追求生活品味，因此創作了「為什麼不吃罐罐？」的對白。（何咇去留學fb授權轉載）

本身是貓奴的Alice坦言，將港鐵線畫成貓貓的想法，是早前有人將路線畫成小鮮肉所啟法。Alice續指，大部分漫畫內容，都有其背後意思，例如港島線用港短做代表，配了一句對白：「沒有貓糧，為什麼不吃罐罐？」Alice是想表達，港島人較追求生活品味的特質。

又例如迪士尼線，用波斯貓做代表。Alice解釋，波斯貓予一種高貴公主的感覺，十分配合迪士尼樂園。

按圖了解更多港鐵線貓貓背後意義↓↓↓↓

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（港鐵圖片）

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