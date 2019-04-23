英短「湯圓」施展神技一秒KO蠟燭　主人公開頑皮性格

貓咪的肉球有超多功用，例如避震、散熱，沒想到它還可以... 有貓主早前在Facebook群組上分享了一段有趣影片，鏡頭前放了一個精美的蛋糕，蠟燭在閃爍著光芒，豈料貓咪一下秒鐘便...原來牠擁有一雙神手，能瞬間KO蠟燭。

湯圓慶祝3歲生日。（影片截圖）

貓主June Tse在Facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 crazycat club」張貼了一段有趣影片，內容是她的愛貓湯圓在4月20日剛滿3歲。她特意為牠訂了一個蛋糕為牠慶祝生日，當她點亮蠟燭後，湯圓的竟然用神招弄熄蠟燭......

▼▼▼湯圓拍熄蠟燭前後獨家片段曝光▼▼▼

▼▼▼想知湯圓有幾「百厭」？即刻點撃睇相啦！▼▼▼

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徒手拍熄蠟燭

片段中的湯圓集中精神地看著蠟燭的火光，然後把手遞高，好幾次想出手撥熄蠟燭，不過時機未到，所以繼續觀察它的動態。湯圓花了30秒打量蠟燭，最終左手一揮，直接用肉球拍熄蠟燭，令人歎為觀止！

「佢平時都會四圍拍嘢。」湯圓的性格非常活潑，對身邊的事情充滿好奇，而這次便被蠟燭的火光吸引著，忍不著要拍熄它。June接受訪問時亦指出，「我覺得佢係唔鍾意支蠟燭，所以啲火熄咗之後，佢都要整走支蠟燭，上年佢都係咁。」原來湯圓不是第一次拍熄蠟燭，去年生日已經表演過一次！把湯圓雙手稱為「神手」也不為過！至於會否擔心湯圓因拍熄蠟燭而受傷，June解釋指，湯圓拍熄蠟燭後並無露出任何痛苦表情，而且拍熄蠟燭只是一下子的事，相信牠不會因此而受傷。

June笑指牠是「百厭星」，平日超級頑皮，閒時會用手翻開杯蓋，「佢最鍾意玩你丟我撿，佢會專登放個玩具落水碗度。」

湯圓（上）與另一隻貓咪骰仔（下）。（受訪者提供）

影片上載到Facebook短短三日，已經獲近萬網民讚好，大部分網民留言讚湯圓「好可愛」、「好得意」、「超厲害」，也有網民留言指湯圓使出「如來神掌」，「這是牠吹蠟燭的方式」、「掌風不夠力，只能物理攻擊了」。

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