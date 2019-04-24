洗衣店開放成流浪狗避難所　避開捉狗隊　霸氣店主：不滿請離開

流浪動物生活艱苦，牠們不單止餐風露宿，而且還要躲避人群，以免受到傷害。 馬來西亞的街頭有不少流浪狗流連，為減少流浪狗的數量，當地政府機構會派員捕捉流浪狗。一旦流浪狗被他們捕獲，結果只有死路一條。當地有家洗衣店心痛流浪狗被捕殺，因此店舖門上貼告示，表示會開放店舖予牠們休息，協助牠們避開危險。

流浪狗會走到洗衣店裡休息。（The Star）

有馬來西亞網民在社交平台上分享兩張照片，內容是一家洗衣店，於門外張貼了告示，「我們目前正嘗試把這些無辜的狗從捕狗隊手上拯救出來，假如牠們被捕，將會被打死、被殺。我們明白這個情況會令您感到不便，亦歡迎您到其他洗衣店。」

這個告示被馬來西亞動保組織「Malaysian Dogs Deserve Better」轉貼後，獲得無數當地居民讚好，事件更獲當地傳媒報道，讚揚店主善心。

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Leah Rosli是Rea's Laundry洗衣店的店主，她每天都會花時間餵飼店舖附近5隻流浪狗，「我擔心牠們會被人捕捉，並遭到人道毀滅。」她沒法想像牠們被捉走的情況。

為了保護牠們，她決定暫時開放洗衣店給牠們休息，並在門上貼告示，告知所有店內有狗。縱使這樣會導致她失去顧客，她仍然希望可以拯救那些無家可歸的流浪狗。

「這家洗衣店裡有流浪狗」（The Star）

馬來西亞是其中一個深受狂犬病影響的國家，由於街上流浪狗數目眾，因此政府的捉狗隊每天都會四出捕捉流浪狗。一旦流浪狗被捉狗隊帶走，下場只會人道毀滅。當地有不少動保機構都致力幫助流浪動物，可惜難以幫助全部流浪動物，幸好有Leah Rosli這類小店，能為牠們出一分力。

其實善心幫助流浪動物的店舖，又豈止這家洗衣店呢？每年冬天，意大利的Ikea都會化身為「流浪狗避寒中心」，開放店舖供流浪狗內進，有些員工和顧客更會為牠們送上食物。看著流浪狗在店內悠閒的生活，怡然自得地睡在家具陳列室，讓人會心微笑。

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