【萌寵充電站】鼻子長黑頭貼　最活潑的曼基貓　踩滑板也沒問題

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 Albert可說是Instagram上最紅的曼基貓（Munchkin），牠有著一雙美麗的藍眼睛，不過最惹人注目的，莫過於牠那片可愛的黑頭貼。

Albert真的很可愛！（Instagram圖片：albertbabycat）

Albert來自於美國洛杉磯，牠是隻短腿的曼基貓，牠最大的特色是牠鼻上的黑色毛髮！看起來就像一片黑頭貼！別以為牠四肢短小，行動就會緩慢，牠的性格超活潑，踩滑板都完全沒問題！

牠的主人很喜歡為牠打扮，穿上各款可愛的衣服，扮演人氣角色例如《反斗奇兵》的胡迪、迪士尼的唐老鴨。至於聖誕節、萬聖節，Albert當然會穿上可愛的衣服，感受節日的氣氛。

▼▼▼Albert的造型到底有多百變？▼▼▼

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▼▼▼Albert不打扮都超可愛！▼▼▼

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牠的Instagram帳號擁有多達55萬粉絲，每則發帖的讚數都由5千起跳，「可愛」、「美麗」、「得意」已經成為了牠的代名詞。牠過去還為知名動物頻道「Animal Planet」拍攝過影片，可說是全球知名的曼基貓。

有些網民覺得Alert的鼻子好像一顆聖誕樹，有些網民又覺得像三角飯糰，大家覺得Albert的鼻子像什麼呢？歡迎留言寫下自己的心水答案！

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