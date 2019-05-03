【萌寵充電站】翹腳貓表情比人還多　捲舌、奸笑樣造就人氣貓王

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 來自俄羅斯的貓咪Rexie，經常會擺出翹腳的姿勢，而且臉部表情非常豐富，不過牠囂張的外表背後，其實另有心酸的原因......

在Rexie的Instagram上，經常看到牠擺出這樣的性感姿勢。（Instagram圖片：rexiecat）

Rexie是來自俄羅斯的貓咪，在牠的Instagram上經常都可以看到牠翹腳的可愛照片，不過這些令人會心微笑的照片，背後埋藏著一個令人心酸的故事。原來，Rexie還沒到一歲，便遇上意外，導致半身不逐。牠翹腳的姿勢並不是刻意做出來的，而是無法控制後腿，不經意把它們交疊的結果。

雖然Rexie自小便遭遇不幸，不過牠並沒有因此而氣餒，積極地繼續生活下去，讓牠遇上了一位好主人──Dasha。她是位攝影師，她經常會為Rexie拍下很多可愛的照片，她尤其喜歡捕捉牠趣怪的表情，例如瞪眼、扁嘴、吐舌頭等等，這些意想不到的表情全部都會出現在Dasha的臉上！不少網民都因為牠可愛的表情而紛紛追蹤牠的Instagram！

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▼▼▼Rexie的表情有多百變？點撃看表情包！▼▼▼

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即使Rexie的後肢失去活動能力，每天都要拖著後腿過活，不過牠跟正常的貓咪幾乎沒有分別，行動不會受到太大阻礙。牠還每天黏著Dasha，要她陪牠玩耍。Dasha為了讓牠行動更自如，曾度身訂造了一部寵物輪椅給牠！看來Dasha真的很疼牠呢！

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