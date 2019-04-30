【黃心穎許志安】鄭秀文抱丈夫狼狗合照　寫下15字為原諒鋪路？

黃心穎與許志安車廂激吻事件轟動全城。鄭秀文日前（4月28日）於社交平台發千字文，意指要邁步向前，專心籌備演唱會。昨日（4月29日），鄭秀文IG貼上擁抱許志安愛犬Lucky仔的合照，並寫下15字情深字句，未知是否為原諒許志安鋪路。

鄭秀文昨日（4月29日）張貼與愛犬的照片。（Instagram圖片：sammi_chengsauman）

哄動全城的黃心穎與許志安車廂激吻事件發生後，鄭秀文一直未有公開露面，至日前（4月28日）她終在社交平台發千字文交代現況，以「上星期有一夜晚，天空更忽然一下子被暗黑籠罩......今天終於稍微放晴」來形容自己得知事件後，心情的變化，表示目前已經平復過來，及後更會專心準備演唱會，並不會再談論此事，「不回望，向前看。讓時間一步步帶領。」

及後，鄭秀文接連發了幾個有關籌備演唱會的帖文，當中包括一張與許志安愛犬Lucky仔慶祝生日的相片。鄭秀文在相中以「我今朝剛剛睡醒所以遮遮面」為由，以卡通遮掩臉容。她一手環抱著Lucky仔、一手拿著蛋糕，看來心情不俗，有網民則揣測鄭秀文仍與許志安同居；也有網民指貼上新相意味原諒丈夫。

▼▼▼點撃圖片看鄭秀文及許志安與毛孩共處時光▼▼▼

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Lucky 仔今日生日, 14歲了. 希望Lucky身體健康,快快樂樂安享晚年. ❤️ #我今朝剛剛睡醒所以遮遮面 鄭秀文

年屆14歲的Lucky仔，是許志安飼養的德國牧羊犬。牠早年曾經患上一場大病，令許志安與鄭秀文極為擔心，經常帶牠出入診所。雖然鄭秀文與Lucky仔相處時間短暫，但她一直為牠的病情勞心勞力，早已把牠視為兒子。

▼▼▼鄭秀文專心為演唱會作好準備▼▼▼