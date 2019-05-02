【忍無可忍】雪橇趁無 人肆意拆家　被主人揭發後霸氣撒尿才離開

再一次證明，雪橇犬是超級破壞王！ 近日有網民上載了一段雪橇犬，趁主人不在家時，肆意破壞家裡的一切，弄得滿地都是梳化碎。當主人回家看到這一幕時，相信早已氣得說不出話來，但雪橇犬似乎沒想過要收斂，更在主人面前撒下黃尿一攤。吃花生的網民表示：「根本在挑戰主人極限！」

這隻霸氣的雪橇，不知會否受到主人責罵。（抖音@chiwen...）

雪橇犬的破壞力，早已是街知巷聞。但如果你是影片中雪橇犬的主人，你會如何對付家中狗狗呢？這段雪橇犬把家拆毀，還弄得滿地是碎屑的影片，如沒看清楚，還可能以為是有小偷入內爆竊呢！

影片近日被發布到Facebook社交群組「哈士奇俱樂部」裡，由網民Yan Bin轉貼了抖音號chiwen...的短片。在發布時更加上了一句「這位哈，您拆家我忍了，但是你不能拆完了，還當著我的面來一泡尿吧！」

被破壞的現場都是碎屑，除了梳化外，還破壞了什麼呢？（抖音@chiwen...）

在影片中可看到，一個慘被破壞的室內環境，滿地都是梳化碎屑。然後鏡頭慢慢移上，便看到這次破壞的兇手，一隻雪橇犬就站在家具旁。雖然主人沒有說話，但看到這個場景，相信早已被氣得發抖了。鏡頭再環顧四周情況，實在是滿目瘡痍。怎料當鏡頭再對著雪橇犬時，這破壞王竟肆意的在主人面前撒下一泡黃尿，然後才施施然霸氣地離開！看到這一幕，如果你是主人的話，一定已經崩潰。

但作為網民的大家，卻似乎沒有對這雪橇犬的主人施以同情，反而是以吃花生心態留言「這是正常能量釋放，請不用擔心」、「看別人家被拆，覺得有被療癒的感覺」、「拆的好徹底」，果然幸災樂禍是人的天性。也有網民指出雪橇是「挑釁滿分」，不過，也有站在主人位置的網民表示：「先燒鍋熱水吧......」、「想知道最後還活著嗎？」希望這破壞王雪橇，沒被主人責罵得很慘吧！

這個撒尿的動作，完全令人崩潰。（抖音@chiwen...）

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