【寵物行街街】周末中環有寵物市集　入場有迷宮玩還有免費體檢

「法國五月藝術節」是一年一度的文化盛事，每年主辦方也會舉辦不同的文化體驗活動。今年，大會舉辦了首個寵物周末市集，將於5月4至5日在中環海濱活動空間舉行，寵主們終於可以帶同毛孩體驗法國風情了！

今個周末，毛孩們又有好去處了！由「INFINI CONCEPT WORKSHOP」與「法國五月」協辦的「法國五月寵與友週末市集」將於5月4日至5日假中環海濱活動空間舉行。

是次市集將於5月4至5日假中環海濱活動空間舉行。（法國五月寵與友週末市集）

市集主題為「法國五月」（Le French May），場地當然充滿著濃郁的法國文化氣氛。場內將設有3個大型充氣地標打卡位，全部均為法國著名景點，分別為樓高8層的巴黎鐵塔、5米高的羅浮宮及凱旋門；寵主可盡情與毛孩拍照留念，一圓與毛孩出國旅遊的心願。

場內將有8層樓高的吹氣巴黎鐵塔。（Facebook@Eiffel Tower）

上述地標將整個場地分成3區，而每個區域也有不同元素，包括市集、音樂表演、國際美食、波波池、狗狗迷官、障礙賽等等。多個來自法國的品牌亦會在當日擺攤，保證每位參加者及其愛寵將有如置身於巴黎！

另外，是次市集亦邀請到不同嘉賓到場，如著名馴犬師Eric Ko、藝人陳嘉桓、安采妮、立法會議員鄺俊宇等。馴犬師Eric將於5月4日下午3點舉行見面會，屆時將分享馴犬心得及派發紀念品。Eric曾於2018年在節目《金牌訓犬師：亞洲第二季》中奪得「亞洲最強馴犬師」（Asia Best）的寶座，實力備受認可。

大會邀請到曾勇奪「亞洲最強馴犬師」寶座的Eric Ko作為嘉賓。（Facebook@Eric Ko超級馴犬師）

▼▼▼▼▼點擊圖片了解當日嘉賓▼▼▼▼▼

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香港城市大學動物醫療中心亦會派員駐場，資深獸醫們可即場為寵物進行基本身體檢查及提供健康資訊諮詢等服務。集玩樂及資訊於一身的市集，喜歡帶毛孩出遊的你又怎可錯過？

在周日晚上7時，會場將免費播放電影《毛俠》，參加者可帶同寵物坐在草地上觀賞電影，留下難忘回憶。

【寵與友法國五月週末市集】活動詳情 日期：2019年5月4至5日（星期六及日） 時間：12pm – 11pm（六）；11am – 9pm（日） 費用：免費 網站：pfwb.infiniconceptworkshop.com.hk

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