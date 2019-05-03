【安樂死的決定】16歲老犬突癱瘓　狗主兩難局面：媽媽捨不得你

寵主最難過是面對生離死別，當看到愛寵因病受苦，卻不知道如何幫忙牠。想為牠減輕痛苦，又不願牠離去...... 有隻年屆16歲的金毛犬，4天前突然癱瘓，其身體狀況每況愈下，醫生甚至建議狗主為牠安樂死，看著愛犬每天痛苦地活著，主人在網上分享指，不懂得應該如何抉擇......

狗狗的情況並不樂觀。（Facebook圖片：王黃）

「4天前，你再次站不起來，以前只癱後腳，這次前腳也癱瘓了，我急奔到醫院換藥，醫生卻說換藥再站不起來就真的差不多了......」有網民昨日（5月2日）在Facebook群組發布了一篇長文，內容講述她的愛犬在4天前突然癱瘓，看著牠的情況越來越差，家人建議狗主為牠安樂死，她卻無法作出決定......

狗主發文指，愛犬已經年屆16歲，牠的心臟、眼睛、耳朵都有毛病，而耳朵問題尤其嚴重：「8年前，罹患嚴重的耳疾，細菌培養結果是有5種細菌折磨牠的耳朵。醫生也束手無措，只能每周帶去醫院清潔，勉強維持牠的健康。」半年前，衰老導致牠的四肢不穩，曾四次因後腳站不穩而跌倒。狗主後來注重關節保健，讓牠服食關節保健品、藥物，牠才稍微回復正常，可惜行動比以往更吃力。

狗狗跟人一樣，隨著年紀漸長，身體會日漸虛弱。（示意圖）

愛犬痛苦呻吟 家人建議安樂死

四天前，狗狗連前腳都站不穩，狗主奔到醫院替牠轉藥，醫生也認為牠時日無多，「討論到安樂死，醫生說除非你已不進食再考慮，不然就讓你自然老去。」狗主立即回家製作雞胸肉給狗狗，幸好沒有拒食，可惜服藥後仍無法站起來「牠卻沒站起來了，不喝水只吃肉，大小便失禁讓牠躺在自己尿上，大便卡屁眼得幫牠挖出，昨天開始牠開始痛苦呻吟......」

「我會讓牠每天吃最愛的肉肉，如果牠趁我不在離開了，也是吃飽飽走的，我較不會遺憾！」主人原本打算陪愛犬撐到最後，但狗狗痛苦的模樣又讓她非常心痛，家人更建議狗主為牠安樂死，「媽媽知道你這次不是要騙肉肉吃，你若撐得累了就好好睡吧，媽媽捨不得你安樂死！」

狗主原帖。（Facebook截圖）

狗主原帖。（Facebook截圖）

狗主將感受發佈到Facebook群組後，不少網民都表示他曾經歷過相似的情況，建議狗主可以帶狗做針灸，亦有網民留言鼓勵她，「要堅強」、「加油」、「辛苦了」。部份網民支持讓狗狗自然離開，「現在多陪伴、多傾訴、多讚美牠，到牠不吃不喝時才考慮安樂吧！」、「安樂好像又有點殘忍…」、「牠如果吃得下就讓他吃飽飽自然離去吧！」、「我現在還是不忍心贊成安樂死」亦有網民支持讓狗狗舒服地安樂死，「有時放手對牠、對我們都是件好事，天下無不散的宴席。」、「放著讓牠帶著疼痛離開，不如讓牠安靜睡著離開⋯」

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