【五月天】天團級樂隊養什麼寵物？　阿信養的保證讓你意想不到

又到了一年一度的「五月之約」！台灣天團「五月天」由今天（3日）起，將在港舉行一連6場的演唱會。成員們不但在台上魅力四射，在台下亦同樣充滿魅力，皆因他們每位也愛心爆棚，對小動物甚有愛心！

怪獸

怪獸是五月天的團長，同時也擔任結他手一職，本名為溫尚翊。他是名不折不扣的貓奴，高峰時期曾同時飼養12隻貓，而幾乎所有貓貓也是在收容所領養的，愛心爆棚。另外，他亦十分支持「TNR」（誘捕、絕育、放回原地）計劃，甚至會以身作則，在住所附近捉流浪貓去絕育。

怪獸是五位團員中最常分享愛寵相片的人，在其社交平台上最常見到的就是黑貓「玩玩」 和虎斑貓「腐腐」。

怪獸是五位團員中最常分享愛寵相片的人。（Facebook@五月天怪獸）

+ 4 + 3 + 2

瑪莎

瑪莎在團中擔任低音結他手（Bass），本名為蔡昇晏。他曾養有一貓一狗，現時仍有與妻子一同飼養貓貓。

他曾養過一隻白色貓名叫「菜頭粿」，據指「菜頭粿」本是其妹妹的愛貓。在五月天於2000年取得金曲獎後，「菜頭粿」便開始進駐他們的專屬錄音室「大雞腿」，成為了吉祥物，更被五月天團員及粉絲戲稱為「地下製作人」；但「菜頭粿」現已交還給其妹飼養。另外，瑪莎亦曾與妻子謝葦怡一同飼養愛犬「黑黑」，但牠已於2015離世。

瑪莎曾與妻子謝葦怡一同飼養愛犬「黑黑」。（相信音樂）

石頭

五月天成員石頭本名為石錦航，在團內擔任結他手。據了解，他家中養有一隻狗狗「露娜」。

「露娜」本是街邊的流浪狗，在某個清晨遇上當時正在駕車的石頭。石頭曾憶述當時情形：「牠小小的身軀坐在馬路的正中間，背對著我；寂寞的身影好像在說『我豁出去了，你們怎麼壓過我都沒關係』，就連我開車快壓到牠都不走開。」石頭不忍將「露娜」留在原地，於是便直接抱了牠回家。

石頭養有一隻狗狗「露娜」。（Facebook@五月天石頭）

阿信

五月天的主音阿信本名陳信宏，算是最活躍於網上平台的團員。據說他曾養有一隻雌性白色貓「林TT」，但阿信甚少在網上分享其照片。

除了貓外，阿信亦有飼養另一寵物，那就是─「比卡超」！阿信早前曾因沉迷手機遊戲而在網上分享了一張比卡超的相片。

據阿信曾養有一隻雌性白色貓「林TT」。（Facebook@五月天阿信）

冠佑

五月天鼓手冠佑全名為劉冠佑，經常在網上大曬恩愛，「愛妻」形象深入民心。也許是想全心全意照顧妻子及兩名女兒，他現時並沒飼養寵物。