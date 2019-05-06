【泰王加冕】暹羅貓長時間參與儀式被指虐待　一張照片平息風波

泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的加冕儀式周六（4日）起一連三日在泰國首都曼谷舉行。泰王正式獲稱拉瑪十世（Rama X），當天更會在大王宮（Grand Palace）內的王室住所舉行私人派對，象徵入主王宮。其中有隻暹羅貓一直陪伴在旁，當地有動保機構便質疑，此舉是否涉嫌虐待動物。

只要仔細看，就知道貓咪和公雞都是公仔。（reuters）

泰王哇集拉隆功於周六（5月4日）完成加冕儀式後，正式獲稱拉瑪十世（Rama X）。當天更會在大王宮（Grand Palace）內的王室住所舉行私人派對，象徵入主王宮。來賓更會帶來各種寓意祝福的東西前來，包括貓、白公雞、磨石、綠葫蘆、大米種子、豆和芝麻。當地有動保機構就質疑，要貓長時間參與加冕儀式，舉動涉及虐待動物。

有知名的暹羅貓繁殖者表示，他為泰王挑選了兩隻性格溫馴的暹羅貓參加儀式，然而牠們並沒有出現過在儀式上，他在Facebook留言指出：「我感謝泰王對貓的同情心，擔心牠們在儀式等待太長時間，而沒有選用牠們。」從儀式所拍攝下來的相片可以清楚看到，泰王新居的貓和公雞均是公仔。

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來自泰國的暹羅貓

暹羅貓的起源不可考，大多數人都認為牠原產於泰國。當地有傳說指牠是泰國寺廟裡飼養的貓。暹羅貓在泰國被稱為「月亮鑽石」，可見牠在泰國人民心目中有著重要的地位，所以暹羅貓亦參與了泰王加冕的儀式。

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貓咪在儀式裡起什麼作用呢？據歷史學家指出，貓咪出現在泰王加冕儀式可以追溯至幾個世紀前，「養貓意味可以給家庭帶來溫暖，這是皇室的傳統，更出現在皇室的編年史裡。」另外，據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，泰國人民相信貓能驅逐惡魔和邪靈。