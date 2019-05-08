嫌電影海報太沒吸引力　藝術家將貓狗融入　即變爆笑錯位圖

假如貓咪擁有人類的長腿，會變成怎樣呢？不用花時間去修圖，一張電影海報就可以解開這個迷團！ 馬來西亞藝術家經常會把電影海報拼湊到貓狗身上，製作出一張張搞笑的錯位圖，例如擁有長腿的貓咪、擁有人魚尾巴的狗狗之類，每張照片都為大家帶來意想不到的視覺效果！

即使兩隻貓咪參與演出亦無問題！而且手掌亦很有戲。（Facebook圖片：JaemyC）

馬來西亞文字藝術家Jaemy Choong，他的腦裡充滿無窮的鬼主意，更會透過各種道具把之付諸實行。例如拿著各種海報跟貓咪、狗狗結合，然後按下快門，拍出各種各樣錯位的惡搞照片。

他曾經利用《性本惡》（Inherent Vice）的電影海報，讓貓咪擁有一雙長腿！或是透過《末日困獸戰》（Rampage）的電影海報，讓貓咪化身成大猩猩！甚至使用《剝皮行者》的電影海報，讓貓咪變成怪物！

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他還會把貓咪的肢體，拼湊在電影角色的大頭海報上，讓他們擁有怪異的肢體，衝擊大家的印象。例如《怪獸大學》的毛毛擁有潔白的身軀！《復仇勇者》（The Revenant）的Hugh竟然擁有毛茸茸的身體！他利用電影海報製作出大量錯位照，引來不少網民捧腹大笑！更於網絡上打出名氣！

在眾多照片裡，大家覺得那一張最趣怪呢？大家手邊如果有這類小海報或明信片，不妨跟愛寵一起拍錯位照，說不定會拍出更多搞笑照片！