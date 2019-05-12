【母親節】身教最重要！靚媽Jessica C. 用行動教懂子女疼愛毛孩

又來到一年一度的母親節，香港城中有不少靚媽都是貓狗奴，當中包括藝人張美妮、名模Jessica C.及Ana R.，她們都非常愛錫寵物，更歡迎小孩跟寵物一起相處，這次將會逐一介紹。

張美妮

懷孕8個多月的張美妮。她養了兩隻狗，分別是貴婦狗「叻叻」和比熊犬「比比」，她非常重視這兩位「兒子」，尤其是相伴十載的叻叻，她決不會因為懷孕而放棄狗狗。

▼▼▼張美妮視貴婦狗「叻叻」和比熊犬「比比」為兒子▼▼▼

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今年初，她的愛犬叻叻10歲生日，她更特意帶牠外出曬太陽、玩耍。被問及愛犬會否呷醋，她就說每天都會跟叻叻聊天，讓牠感受到BB的存在。日後更會教導BB跟狗狗相處，「以後多個人錫佢哋同佢哋玩！」

Jessica C.認為小朋友跟寵物相處是一件好事。（Instagram圖片：jesscambensy）

Jessica C.

名模Jessica C.於2017年藝人安志杰結婚，並為他誕下一子一女。Jessica C.養有一隻狗、三隻貓，她認為讓小朋友跟寵物一起成長是件好事，所以並沒有刻意阻止小朋友和貓狗相處。

▼▼▼Jessica C.▼▼▼

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Jessica C.在女兒Tessa還未滿一歲，已經讓她跟家裡的貓狗相處。年紀小小的Tessa最喜歡親吻家裡的貓咪，亦喜歡用玩具車仔推著約瑟爹利犬Charlie，隨著Tessa漸漸長大，她更懂得愛惜小動物，如有人到她家裡作客，她會興奮地邀請來賓去看狗。

Jessica C.早前接受傳媒訪問時指，兒子Elvis亦很喜歡狗，當他哭的時候，假如看到Charlie，他就會立即變得很興奮、很開心。看來兩位小朋友跟貓狗相處得非常融洽。

名模Ana R.及其丈夫、長女Maya、幼子Ryan、史納莎犬Angel和唐狗Lily的全家福。（Instagram圖片：ana_r）

Ana R.

名模Ana R.從美國來港發展至今已接近二十載，並在此開枝散葉，曾當選香港十大名模之一。於2015年誕下長女Maya，2018年誕下幼子Ryan。

▼▼▼Ana R.女兒Maya跟唐狗Lily出雙入對！點撃圖片看溫馨時刻▼▼▼

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Ana R.初到香港發展時，朋友怕她不習慣，先後送了史納莎犬Gucci和Angel給她。婚後，她丈夫又從HKDR領養了一隻唐狗Lily。Ana R.希望孩子能夠跟狗狗融洽相處，於是不反對他們一起玩耍，幸好她的長女Maya也很喜歡狗。Maya幾乎每天都跟Lily出雙入場，Ana R.曾於Instagram撰文指：「Lily應該是我的狗，但Maya卻霸佔了牠，她很喜歡這隻熊啤啤。」