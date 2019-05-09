【蠢貨】比特犬興奮咬樹枝回家　被「隱形結界」拒諸門外

過去曾經有研究指，狗狗的智商相等於小朋友七歲，這個情況其實因狗而異，不同的狗種、年齡都會影響狗的智商。 澳洲有隻七歲的比特犬Jack，牠散步時撿到一支樹枝，牠興高采烈地帶著它跑回狗屋，卻被一道隱形的門擋在門外，牠連續試了八次仍然沒法回到狗屋裡...到底發生什麼事呢？

這天比特犬Jack的狗屋好像多了一道隱形的門。（Daily Mail）

居住在澳洲的7歲比特犬Jack，這天主人帶牠外出散步，牠意外地於草叢裡撿到一支超長的樹枝，牠過往大概沒遇過那麼長的樹枝，所以非常興奮，馬上用口把它叼起，誓要把它打算帶回狗屋。結果，牠卻一直被擋在門外，無法進去......

▼▼▼Jack硬闖「結界」，點撃圖片直撃！▼▼▼

+ 2

▼▼▼到底Jack為什麼被擋在門外？點撃影片直撃失敗實錄▼▼▼

原來這支超長的樹枝，是狗屋寬度的兩倍，所以當Jack叼到狗屋門口時，過長的枝樹便擋在門外，讓牠無法進屋。只要換個角度把樹枝稍為打側，Jack就可以成功把樹枝帶回家。Jack亦曾經試圖稍微打側，可惜怎麼也調不到合適的位置。

牠甚至用眼神和主人求救，不過主人並沒有出手幫忙，一直在旁看戲。主人其後接受訪問指，「Jack並不聰明，牠在當天散步時，撿到隻樹枝，但牠無法把樹枝帶回狗屋裡。」

連續嘗試了八次（影片拍攝了其中六次）後，Jack決定放棄把樹枝帶進狗堅，決定把它叼到花院另一邊繼續玩耍，不過牠的眼神充滿了無奈和失落，希望牠終有一天明白如何打破這「結界」。