咬斷耳機被狠罵　內疚貓 1小時後叼回賠罪品　主人見到嚇到跳起

人們經常說，貓咪是主子，貓主是奴才，牠可以隨意耍性，不需要在意奴才的心情。 印尼有隻小貓就完全顛覆了大家的印象。牠上月底咬斷了貓主的耳機線，遭主人痛罵一頓，為了求主人原諒，牠苦苦搜索另一條「耳機線」作為賠償，害貓主又驚又喜。

耳機線被小貓輕易咬斷了！（Facebook圖片：KAMI PECINTA KUCING INDONESIA）

印尼有位男子，是位百分百貓奴，他的家裡養了好幾隻貓。他上月底在Facebook群組「KAMI PECINTA KUCING INDONESIA」發文指，家裡有一隻小貓，走到他床上嬉戲，沒多久竟然把他的耳機咬斷了！

即使小貓露出無辜的可憐樣，但他仍然無法寬恕他，他生氣地責備了牠一會兒。其後，小貓在離家出走，在房外待了一個小時，再回來的時候，竟然帶上了賠罪品......

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小貓大概感到貓主的憤怒，於是決心要賠償給他。牠在屋外苦苦搜索，終於找到另一條「耳機線」給他。事隔一小時，小貓再次出現在貓主身前，並放下牠費盡心機找來的「耳機線」。貓主大吃一驚，原來牠叼著一條小蛇回來！

隔天，家裡另一隻貓破壞了另一條耳機線。（Facebook圖片：KAMI PECINTA KUCING INDONESIA）

貓主發文獲網民讚好，短短10天已經有6千多次分享，大部份網民都對小貓可愛的舉動感到會心微笑。網民留言指，「牠很落力為你尋找禮物」、「牠想跟你道歉」、「牠誤以為蛇跟耳機線一樣！」有關事件更被各大媒體轉載，更登上當地的報紙。