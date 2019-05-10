【萌寵充電站】人面貓被指陰森詭異　主人卻說貓不可以貌相

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 經常聽到人說：「物似主人形。」有些貓的確跟人長得非常相似，這次跟大家介紹的貓咪Marla，牠便有著一個稱號，叫作「Steve Buscemi Cat」，全因牠的臉跟名導演Steve Buscemi 長得一模一樣。

外國有一隻叫作Marla的貓咪，長了一張人臉...（Facebook圖片：Steve Buscemi Cat）

2016年，外國貓主Jen Chavez飼養12年的小貓離世，她決定再養貓，所以去了當地的動物庇護中心。她閒逛的時候，發現一張奇怪的臉，「我非常驚訝牠有這樣的外表，並想了解更多。」

她跟庇護所的職員了解，原來牠僅兩天大，便被送到動物庇護中心，遇到Jen之前已經在那裡居住了兩年，「牠很害羞，但非常可愛。」動物庇護中心的員工還告訴她，Marla的臉長得有點像名導演Steve Buscemi。

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Jen並沒有介意Marla長相奇怪，並很喜歡牠，決定收養牠。Marla目前已經5歲。她更為Marla開設了Facebook及Instagram帳號，張貼牠的照片，甚至以「Steve Buscemi Cat」命名。

希望Marla可以鼓勵更多人到動物庇護中心收養貓狗，並收養那麼外貌長得不好看，或一直沒有人收養的動物，她指出，「牠們可以會改善你的生活。」

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