【母愛偉大】流浪貓被魚網纏頸一整年！捱餓忍痛只求餵哺小貓

母貓為了餵哺小貓，有時會不惜犧牲自己。 韓國有隻母貓脖子被魚網捲纏著，上月牠誕下了一胎小貓，有小貓飲奶時，頸部卡進魚網，每天掛在母貓身上「半天吊」。當母貓外出覓食時，小貓就會被魚網勒頸發出慘痛的哭叫聲。母貓不忍小貓受苦，只好放棄覓食，捱餓繼續餵哺小貓......

母貓的頸部被漁網纏繞，小貓亦捲纏在內。（影片截圖）

韓國有一條偏遠的漁村，有隻血跡斑斑的母貓，頸部魚網捲纏著。更有隻小貓掛在牠的脖子下，母貓每走一步，小貓都被拖著走。原來早在一年前，有村民發現有貓咪捲纏在魚網裡，於是為牠剪開魚網，豈料牠稍能自由活動，便馬上逃之夭夭。由於牠逃走的速度非常快，即使村民再遇到牠，亦無法順利為牠解開身上的魚網。

這隻貓咪近月懷孕，並誕下了一胎小貓。有隻小貓懷疑在喝奶期間，捲纏在母貓頸部的魚網，小貓整天在「半天吊」，並發出痛苦的哭叫聲，村民決定通知救援隊施予協助。

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救援隊到場後，發現母貓好幾次想爬進垃圾堆裡覓食，但當牠用手撐高上半身，懸掛在頸部的小貓便發出慘痛的哭叫聲，母貓只好停下動作，捱餓繼續餵哺小貓。於是，救授隊在母貓出沒的地方放置捕貓籠，並於籠裡放置食物，飢餓不已的母貓馬上走進捕貓籠裡大快朵頤，成功被捕。

牠送到醫院後，醫生為牠注射麻醉針，成功為牠取走魚網。經醫生詳細檢查後，除了母貓被魚網割傷，產生較深的傷口，需要花兩、三星期復元外，小貓身體狀況大致良好，總算母子平安。