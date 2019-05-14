【以德報怨】暫住浪浪成婆婆眼中釘　醒目狗反救她一命

狗狗是最懂得知恩圖報的動物，只要有人曾經對牠好，牠就會奮不顧身地幫助人。 美國有位好心人，在公路遇到一隻瘦弱的小狗，決定要暫托牠，直至牠找到領養人。沒想到，這個善心舉動，卻令兩條生命得以獲救。

Annabelle第一次幫Mason洗澡。（Facebook圖片：Annabelle Camp）

美國有位好心人Annabelle駕車回家時，在公路旁邊發現一隻非常瘦弱的小狗，她決定把這隻小狗帶回家照顧，更為牠改了一個名字，叫作「Mason」。

Annabelle只能暫時讓牠平安，因為她的祖母不會允許她飼養狗隻，牠最多只能逗留一陣子。「我和祖母達成協議，當動物庇護所可以接收Mason的時候，牠必須離開。所以牠最多只能逗留一星期。」可惜，一直沒有地方願意接收Mason，Annabelle只好把牠送到狗酒店寄宿。不過，Mason寄宿幾天便病倒，需要送院留醫。她得悉後，懇求祖母容許Mason回家到裡，「我不得不讓牠回來！」

Annabelle苦苦哀求下，祖母最終同意讓Mason留下來，不過祖母心底對Mason深感不滿。

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成功救祖母脫險

「我知道牠來到這世界，不單是為了成為我的愛犬，或成為祖母的眼中釘，而牠用行動證明了這一點。」Annabelle早前（5月1日）在Facebook群組「Dogspotting Society」發表了一篇長文，內容講述Mason的英勇事跡，「牠拯救了我祖母的生命。」

原來祖母患有心臟病，心律不正有機會令她昏倒，假如沒有人發現她昏迷，將會帶來極大的生命危險，甚至有機會死亡。Annabelle指出，「Mason昨晚（4月30日）站在我的床上，對著我不停吠。」由於Mason是一隻很貪睡的小狗，牠絕對不會無故在夜半狂吠。Annabelle覺得事有蹊蹺，於是叫Mason帶她去看。

現在，祖母已經接受Mason成為寵物。（Facebook圖片：Annabelle Camp）

Annabelle跟著Mason走到祖母的房間，發現祖母正躺臥在浴室裡，即使Mason用舌頭舔祖母的臉，她仍然沒反應。Annabelle馬上通知救護員到場，經過一番搶救後，祖母才恢復意識。

祖母非常感謝Mason救了她，不再反對Mason留下。現在，Mason已經正式成為Annabelle家裡的一分子，她在文末寫道：「牠被人救助的經歷，讓牠明白在危難時，必須施以援手，幫助有需要的人。」