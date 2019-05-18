雪橇犬走路似飲醉　為何大家都說牠是生命鬥士？

美國亞利桑那州有一頭與眾不同的雪橇犬，牠的外表雖與一般同類無異，但牠其實飽受病魔折磨，就連走路也成問題。縱然如此，樂觀的牠並沒自我放棄，反而每天練習散步，努力的模樣感動了眾多網民。

雪橇犬Clyde生於美國亞利桑那州，天生小腦發育不良（Cerebellar Hypoplasia），因此牠的平衡感遠遜其他狗狗，四肢難以協調。牠及其兄弟姊妹甫出生就被遺棄，後被送到收容中心。

Clyde及其兄弟姊妹甫出生就被遺棄街頭。（Instagram@clydethesuperhusky）

女子April Addison在網上瀏覽領養資訊時，碰巧看到Clyde的資料，一眼認定了牠。April憶述當時心情：「雖然牠的資料上寫著小腦發育不良，且視力較差；但當我看到牠的那刻，我便認定牠是我想要的狗狗。」

Clyde因天生小腦發育不良，平衡感遠遜其他狗狗，走路時會跌跌撞撞。（Instagram@clydethesuperhusky）

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成功把Clyde帶回家後，April對牠傾注無盡的耐性與愛心，不斷鼓勵牠嘗試走路。堅強的Clyde在主人的鼓勵下，經常自行站起來走路；即使散步時仍會跌跌撞撞，仍無損其鬥志。

April在去年7月開始為Clyde開設了Instagram帳戶，將牠努力走路的模樣及日常點滴與他人分享。此舉令牠聲名大噪，目前已吸引逾十萬名粉絲追蹤其帳戶。除了散步的片段外，April也在網上揭露Clyde的「怪癖」，指牠在結識狗朋友時總喜歡咬頭示好，非常獨特。

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對於Clyde大受歡迎，April甚為欣喜，她希望藉此鼓勵人們接納殘缺狗狗：「給牠們一個機會，因為你不知道牠與衆不同的美麗。」