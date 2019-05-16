貴婦狗主人網尋路人攝影師　冀取回最後回憶：無諗過係最後一次

常言道，珍惜眼前人，其實不止人，寵物也是一樣。有網民昨日（15日）在網上發尋人啟示，主角為一名曾為其愛犬拍照的陌生攝影師。該網民吳小姐指，愛犬意外身亡前一天（13日），該名男攝影師曾在彭福公園為牠拍照；因此吳小姐盼能取回愛犬遺照留念。 據吳小姐憶述，該名攝影師為戴眼鏡的中年男子，中等身材，身高約160至170厘米。任何人如有相關消息，可聯絡本專頁或吳小姐的Facebook帳戶。

9歲的白色貴婦狗Uni（うに）前天（14日）在家意外身亡，令主人吳小姐及其丈夫痛心不已。吳小姐昨日（15日）在網上發文，廣尋一位曾在Uni去世前一天為牠拍照的男攝影師。

白色貴婦狗Uni曾於本月13日到訪彭福公園，並走到這片小黃菊附近嬉戲。（受訪者提供）

本月13日，吳小姐在下午兩點至四點曾帶Uni到彭福公園遊玩，期間Uni走到一片小黃菊附近嬉戲。這時，一名素未謀面的男子大讚牠可愛，並用相機為牠拍照。當時吳小姐看畢對方作品後大感滿意，但當時並沒取回照片；她接受《香港01》訪問時亦不禁痛哭：「當時無諗過係最後一次。」

Uni在翌日晚上在家意外身亡，因此吳小姐盼能聯絡該位攝影師取回照片留念。（受訪者提供）

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Uni在翌日晚上因意外撞上桌角而失去知覺，送醫後證實已回天乏術。吳小姐才想起那位有過一面之緣的攝影師，遂在網上發文尋人，盼能取回照片留念。吳小姐憶述，該名攝影師為戴眼鏡的中年男子，中等身材，身高約160至170厘米。

原定於下月舉辦10歲生日會

一向健康乖巧的Uni原本將於下月迎來10歲生日，吳小姐早已訂購好蛋糕，準備為牠舉行盛大的生日會。談及愛犬突然離世，她坦言仍未能接受。她語帶哽咽道：「依家改早咗拎，希望可以係火化當日為佢提早慶祝。」

任何人如有相關消息，可透過本專頁或Uni的Facebook帳戶（按此）聯絡吳小姐。