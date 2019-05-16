流浪狗慘遭鐵鏟剷臉　暖男收養拒安樂死　四處求醫助牠重生

流浪動物每天過著飄泊的生活，除了風餐露宿，有時還會遇到壞人。 荷蘭動物救援組織早前於Facebook張貼了一張嚇人的狗相片，相中的小狗只剩半邊臉。據了解，牠原本是隻流浪狗，後來被人用鐵鏟施襲，導致右半邊臉嚴重受傷......

流浪狗Sky失去了右半臉。（Facebook圖片：Viktor Larkhill）

這隻半臉狗幾年前被人用鐵鏟襲撃，半張臉被鐵鏟剷掉，讓失去了牠的右眼、右耳、右顴骨部份，導致牙齒外露。牠瑟縮在一旁，及後被一位路人發現，當時牠的右臉不停懸掛著被剷下的組織，而且還塞滿了雜草和毛髮，外表非常嚇人。

路人馬上把牠送到當地動物庇護所，庇護所為牠取名「Sky」，再把牠的照片、領養資訊上載到網站，結果Sky很快就被人領養。當新主人接Sky回家當天，他們才發現Sky失去半邊臉，而且右邊臉的傷口沒有妥善處理，部分肌肉已經壞死。

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主人堅拒安樂死

新主人沒有放棄Sky，更帶著牠到處求醫。可惜，幾乎所有獸醫都建議他們讓Sky安樂死。他們幾乎絕望之際，有一間荷蘭的救援組織「Let's Adopt International」願意伸出援手。

由於Sky的嘴巴無法正常張開，他們不得不為Sky拔掉牙齒，讓牠能進食泥狀食物。醫生為Sky做了電腦斷層掃描，其後著手為牠做一連串重建手術。經過多次手術後，醫生已經替Sky移除壞死的組織。

當組織把Sky送回新主人那天，他們都喜極而泣。Sky雖然受到人類無情的襲擊，但牠並沒有記恨人類，很快接受了新主人，並且跟他們家裡的狗狗打成一片。儘管牠失去了半邊臉，牠的生活仍然美好。