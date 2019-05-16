【萌寵充電站】獨眼唐狗「淡定哥」　由浪浪變治療犬融化人心

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 今次的主角是曾為流浪狗的「淡定哥」，牠雖然只剩下一隻眼睛，但仍然無阻牠樂觀地活下去。在遇上主人Eddie後，牠從無人收留的流浪狗蛻變成甚受歡迎的治療犬，可謂狗界傳奇！

單眼唐狗「淡定哥」現年8歲，擁有著一身白色毛髮的牠最喜歡咧嘴大笑，燦爛的笑容有種莫名的感染力，彷彿能讓人忘卻一切煩惱，難怪能勝任治療犬一職。

「淡定哥」的笑容有種莫名的感染力。（Facebook@淡定哥）

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左眼嚴重受傷因禍得福

看著「淡定哥」幸福的模樣，也許你很難想像牠曾是一頭備受唾棄的流浪狗，猶幸牠在2013年遇上了現任主人Eddie，命運從此改寫。「淡定哥」以前於東涌一帶流浪，有天因左眼嚴重受傷而引起網民注意，當中包括Eddie。他眼看「淡定哥」傷勢嚴重，因而相約義工前去尋找牠，並帶牠求醫。

「淡定哥」以前於東涌一帶流浪，有天因左眼嚴重受傷而引起網民注意。（Facebook@淡定哥）

「淡定哥」當時雖負重傷，但在就診期間卻異常鎮定，因此Eddie決定將牠取名為「淡定哥」。經獸醫診治下，「淡定哥」最後仍然無法保住左眼，自此只得用一隻眼睛看世界。當時Eddie曾在網上為牠尋找領養者，可惜苦無回音，遂決定親自收養牠。

成為治療犬撫慰無數心靈

同年，曾修讀動物輔助治療課程的Eddie成立了「香港動物輔助治療學會」，望組織義工及動物大使，定期探訪不同機構及有需要人士；性格友善鎮定的「淡定哥」順理成章成為動物大使的一員。多年來，Eddie帶著「淡定哥」到訪不同療養院，撫慰了無數顆寂寞、失落的心。Eddie去年出版了書藉《淡定哥淡定愛》，記錄「淡定哥」的身世及擔任動物大使的經歷。