【狗破傷風】被咬傷隨時受感染　醫生教你如何處理傷勢　

寵主身上難免會有寵物傷痕，全因家中養有貪玩毛孩。要是毛孩不幸失控，寵主更可能會被咬傷。香港醫學會副會長鄭志文醫生指，被動物咬傷有較高風險患破傷風，但實際需否注射破傷風疫苗則視乎個別情況，只有一種人毋須另行注射疫苗。

被貓狗咬傷並非罕見情形，有人或許會因此而掉以輕心，草草處理。然而，被寵物咬傷或可引致感染破傷風，隨時危及性命。

被貓狗咬傷頗為常見，有人或許會因此而掉以輕心，草草處理。（資料圖片）

▼▼▼▼▼點擊圖片了解破傷風的徵狀及潛伏期▼▼▼▼▼

被貓狗咬後需否注射破傷風疫苗？

香港醫學會副會長鄭志文醫生表示，因寵物口腔有較多細菌，被咬傷者會有較高風險感染破傷風。然而，如傷者10年內曾注射3枝破傷風疫苗，則毋需另行注射。若傷者對注射紀錄持不確定態度，他一般也會建議再次注射疫苗，預防萬一。

鄭志文補充指，因動物牙齒較鋒利及長，容易造成較深的傷口。（資料圖片）

應如何處理被咬傷口？

鄭志文又指，一旦遭貓狗咬傷，處理這類傷口的方式與一般情況無異。傷者應先用消毒藥水清潔傷口，再檢查有否傷及皮下組織；他補充指因動物牙齒較鋒利及長，容易造成較深的傷口。如傷者不確定傷勢，可立刻求醫，由醫生判斷需否進行進一步治療。

被貓狗咬會否感染狂犬病？

至於感染狂犬病風險，因香港已有超過20年沒有出現狂犬病個案，因此市民不用過分擔心。另外，根據本港法例，所有超過5個月大的狗隻必須領取牌照、植入晶片和注射預防狂犬病疫苗。每隔3年，狗主也需要再帶狗隻注射預防狂犬病疫苗及續領牌照。