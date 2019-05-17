Grumpy Cat不爽貓逝世　粉絲心碎：謝謝你帶給我們快樂

憑著一副不爽表情紅遍全球的Grumpy Cat，在網上吸引超過240萬粉絲，人氣一時無兩。牠的主人今天（17日）下午5時在Twitter宣布牠逝世消息，噩耗震驚無數網民，不少人知道這消息後表示心碎：「謝謝你為我們帶給快樂。」

Grumpy Cat的官方Twitter於今天（17日）下午5時宣布其死訊，令不少網民心碎。根據該則Twitter帖文，Grumpy Cat在本周二（14日）早上於家中安詳離世。其主人Tabatha Bundesen 指，牠臨終前飽受泌尿道感染折磨。另外，其主人亦寫道：「牠除了是我們珍貴的家庭成員以外，也為世界各地上萬計的人帶來歡笑，即使在很艱難的時刻。」

不爽貓的官方Twitter，發布了貓咪的死訊。（twitter@RealGrumpyCat）

出生於2014年的Grumpy Cat原名為Tardar Sauce，來自美國亞利桑那州。Tabatha在2012年時於網上分享其照片，一臉不爽的表情令牠一夕間爆紅。Tabatha曾解釋，Grumpy Cat之所以長期「黑面」，全因牠患了俗稱「貓侏儒症」的病，即軟骨發育不全。

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坐擁百萬粉絲的牠曾多次出演美國電視台的節目，包括NBC的《Today》和ABC的《Good Morning America》等，在2014年還曾推出個人大電影。著名雜誌《時代》、《華爾街日報》、《福布斯》也曾經訪問牠，就連在美國杜莎夫人蠟像館也能找到牠的等身蠟像，可謂全球最高人氣的貓貓！

2015年，咖啡連鎖店「手榴彈飲料」因違規使用不爽貓商標惹官非，案件最終以不爽貓勝訴告終，判處敗訴方須賠償71萬元。

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曾患癌網民：是牠帶給我歡樂

Grumpy Cat離世的消息在社交平台發布後，網民紛紛留言表示婉惜，Facebook官方專頁的發文更有近5萬網民轉發，不少網民表示Grumpy Cat曾帶給他們歡樂，更加是他們「生活的一部分」，亦有患癌網民留言表示：「六年前，我曾經接受癌症治療，在我每天為生命倒計時，我分享了一張牠的照片，是牠帶給我歡樂。」