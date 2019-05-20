YouTuber自稱倉鼠愛好者　把愛寵染成藍色遭網民炮轟

有位日本YouTuber自稱倉鼠愛好者，並經營了一個名為「ハムハムTV」的頻道。上月底（4月27日），他在頻道上載了一段影片，標題指「發現了新品種倉鼠」。他在影片裡指出，他很喜歡藍色，於是利用寵物專用的染毛劑，把倉鼠染成藍色，變成他口中的「新品種」。

日網民把倉鼠染成藍色。（YouTube截圖）

日本有位自稱倉鼠愛好者的YouTuber，經營了一個名為「ハムハムTV」，上月底（4月27日），他在頻道上載了一段影片，標題指「發現了新品種倉鼠」。他稱自己很喜歡藍色，於是購入了一支寵物專用的染毛劑。影片裡，他把一隻倉鼠放在洗手盤裡，利用牙刷沾上藍色的染毛劑，並塗抹至牠身上。倉鼠在洗手盤不停逃走。他在影片中表示，染毛劑需停留在皮膚10至15分鐘，不過考慮到倉鼠的健康，只等待了5分鐘便為牠沖水，結果把染成了粉藍色。

事隔兩週，他本月初（5月6日）再次在YouTube上載一段影片，內容指上次染色並不均勻，因此再度為牠染色。這次他染毛的手法變得非常熟練，更戴上手套，避免雙手沾上染毛劑，染毛劑停留的時間亦延長至10分鐘，結果「成功」把倉鼠染成鮮藍色。

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並非第一次虐待動物

這位YouTuber並非第一次虐待寵物，他早前上載了另一段影片，指倉鼠偷偷咬破糧食，他竟然把鼠困進一個細小的玻璃瓶，並關上了瓶蓋，只在瓶蓋上開洞讓倉鼠能維持呼吸。倉鼠好幾度把鼻子伸出瓶蓋，瓶內的氧氣明顯不足，後來他把瓶子打直放，倉鼠無法再把鼻子伸到瓶外呼吸，牠慢慢虛弱地蓋上眼睛，他才把玻璃瓶打開。

再者，他亦曾經強迫倉鼠進食「唐辛子」辣椒製成的零食，測試牠的反應，甚至故意利用指甲鉗為倉鼠剪牙。

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網民發聯署行動

影片發布後，YouTuber受到日本國內外的抨擊，普遍網民都認為他虐待動物，不少網民都擔心倉鼠的皮膚、眼睛會受到染毛劑影響。亦有網民留言指，敘利亞倉鼠身價僅值1000円（約70港元），這位YouTuber顯然不把倉鼠當作生命，只是把牠視作玩具。有網民甚至懷疑，他為了娛樂，已經殺掉好幾隻倉鼠。有網民更在Twitter發起聯署行動，希望收集10000人簽名，迫使警方拘捕這位虐寵的YouTuber。