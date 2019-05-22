【老虎仔周記】每朝咆哮抓房門　叫老豆乖乖送早餐：餓死大爺啦

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行走江湖的保加利亞貓「老虎仔」，現已成為大佬。（Facebook圖片：老虎仔 - 保加利亞雪貓 Little Tiger from Bulgaria）

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要由保加利亞過江到香江而仍然成為大老（虎），我絕非浪得虛名。由於阿媽本身很謙卑，所以為我改名做老虎仔而不是大老虎，免得嚇親人。而這也配合當地民情，因為保加利亞人說Yes是搖頭，說No反而是點頭，令阿媽和老豆初到步時都攪出不少笑話。

話說回來，我能夠成為大佬，大家一定以為我是靠打、靠殺，諸如此類。殊不知我具備 「殺死人」的方法，便是靠萌樣和嬌嗲之聲（而不是老虎吼，這是將近煉成大佬時才成形的，日後自有詳細交待）。

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當我初初進駐虎爸、虎媽（當時他們還未被俘虜）家時，非常年少，大約只有三個月大，但我已深懂人情世故。懂得靜如處子，叫如美女，卻又動若脫兔，跑如老虎。每天一早起來（其實虎媽還未起床）便會邊咆哮（每次大約持續半小時），邊用力抓房門，大叫『奴才，快些預備早餐，餓死大爺啦！』冒要叫老豆開門乖乖送上早點。

當然，要阿媽甘心情願就範，我平時亦會經常施展渾身解數，用嬌嗲聲音鑽入阿媽和老豆懷裡電下佢哋。這點，我也是從阿媽身上學返來的，因為佢要老豆就範，也是如此。

當我還未正式打拼江山，尚未成為大佬之前，最鐘意便是從窗台望街，並吼叫不停，很有萬獸之王的快感。有一次，阿媽忍唔住像嬰兒般抱著我（搞到我好冇面）到露台欣賞外面景色時.......哈哈，佢唔知道，自此便大件事。

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返到家中，老虎仔露出一副萌樣！（Facebook圖片：老虎仔 - 保加利亞雪貓 Little Tiger from Bulgaria）

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